Bancomat e Visa lanciano un progetto pilota: Bancomat Pay diventa globale

Bancomat ha annunciato un progetto pilota con Visa per ampliare l’operatività del proprio wallet attraverso la rete di accettazione globale del colosso statunitense. La collaborazione consentirà agli utenti di BANCOMAT Pay di “effettuare pagamenti sicuri e in modalità contactless, anche all’estero”, aprendo così il servizio a un contesto internazionale. Il test è previsto per l’inizio del 2026.

Un mercato italiano in piena trasformazione

Il settore dei pagamenti digitali continua a crescere. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2024 per la prima volta i pagamenti digitali hanno superato il contante in valore transato, segnando un aumento dell’8,5% su base annua. Bancomat – diffuso tra milioni di cittadini e supportato da oltre 400 partner – resta un perno centrale dell’infrastruttura finanziaria italiana.

In questo scenario, la partnership con Visa mira a rafforzare la posizione dell’Italia nei pagamenti digitali e ad ampliare le opportunità operative per banche e consumatori.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Per Fabrizio Burlando, amministratore delegato di Bancomat S.p.A., “il progetto avviato con Visa segna un passaggio importante nel percorso di evoluzione dei prodotti BANCOMAT, con l’obiettivo di offrire alle banche e agli utenti servizi sempre più digitali e utilizzabili anche fuori dai confini nazionali”.

Burlando aggiunge che “questa collaborazione ci consentirà di valorizzare le infrastrutture BANCOMAT, basate in Italia, tramite la tecnologia e la rete di accettazione globale di Visa”, evidenziando come il modello permetta di mantenere un presidio locale beneficiando di una rete internazionale consolidata.

Anche Visa sottolinea la portata dell’iniziativa. “Il lancio del progetto pilota BANCOMAT Pay rappresenta un passo avanti significativo nell’innovazione dei pagamenti mobili in Italia” – afferma Stefano Stoppani, country manager Visa. “Questo progetto dimostra il nostro impegno a sostenere l’evoluzione dell’ecosistema dei pagamenti italiani e a offrire agli utenti soluzioni di pagamento semplici, sicure e universalmente accettate”.

La tecnologia alla base del pilota

Il progetto si baserà su VisaPay, la nuova soluzione di Visa pensata per i wallet digitali. La piattaforma garantirà sicurezza, scalabilità e sfrutterà le funzionalità avanzate di tokenizzazione offerte da Visa.

Tra le funzionalità che verranno testate nel pilota ci saranno:

Esperienze contactless senza interruzioni

Espansione della rete di accettazione presso esercenti nazionali e internazionali

Integrazione con app e servizi bancari italiani.

Verso un’esperienza di pagamento più fluida e internazionale

L’iniziativa punta a offrire agli utenti italiani un sistema di pagamento più moderno e universale, mantenendo al contempo la solidità delle infrastrutture domestiche. Con questo progetto, Bancomat e Visa avviano un percorso che potrebbe ridefinire l’esperienza dei pagamenti digitali sia in Italia sia all’estero.