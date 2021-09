Auriga: la soluzione NextGenBranch premiata al BCX Summit Awards

Importante riconoscimento internazionale per Auriga, che ha ricevuto il primo premio all’interno della categoria Best ATM/Self-Service Experience in occasione dei Bank Customer Experience (BCX) Summit Awards di Chicago. Si tratta di un evento, organizzato a livello mondiale da Networld Media Group e ATM Marketplace, in cui sono selezionate e premiate le istituzioni finanziarie e i fornitori di tecnologia che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno per l’innovazione e l’impatto che hanno saputo portare nelle filiali bancarie e sui consumatori in merito all’esperienza bancaria.

In particolare, Auriga si è aggiudicata il premio grazie alla soluzione #NextGenBranch, progettata per abilitare la filiale in ottica digitale, remota e orientata al cliente, facendo leva sulla gestione avanzata dei dispositivi self-service, su strumenti evoluti come il video banking e su tecnologie innovative come l’AI e l’automazione. La soluzione, che include i moduli Bank4Me e WWS Fill4Me, garantisce l’accesso continuativo (24/7) ai servizi bancari e accresce l’efficienza dei processi interni alla banca.

L’innovazione tecnologica alla base della proposta di Auriga consente infatti a ogni cliente di accedere a tutti i servizi della propria banca in modalità self-service attraverso una piattaforma presente in un’area riservata della filiale (previo riconoscimento).

Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa da Vincenzo Fiore, CEO di Auriga: “Essere inseriti tra i migliori al mondo per aver sviluppato una soluzione innovativa è per noi una grandissima gioia e motivo di orgoglio. Crediamo che la nostra soluzione #NextGenBranch sia in grado di cambiare le regole del gioco, portando una vera innovazione in filiale, a supporto del miglioramento della customer experience. Per le banche che la stanno adottando la soluzione comporta una significativa riduzione dei costi di gestione della filiale e un miglioramento della soddisfazione dei clienti e dei servizi offerti”.