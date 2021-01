Adesione semplificata al programma Cashback per i clienti Flowe

Nuova adesione al programma Cashback del Governo per incentivare i pagamenti elettronici: Flowe, la nuova società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum, ha infatti ufficializzato questa possibilità per i suoi clienti. I titolari di un conto Flowe possono partecipare al Cashback di Stato direttamente dall’app, senza bisogno di scaricarne altre, in alternativa rispetto alla procedura di adesione al programma tramite app IO, che ha mostrato più di una difficoltà per i cittadini (soprattutto in fase di avvio del programma Cashback). Per registrarsi al programma basta andare nella sezione “Cashback” presente nella voce di menu “Money” dell’app, fare tap sul pulsante “Guadagna” che compare all’interno del riquadro dedicato al Cashback di Stato, seguire il percorso guidato e attivare così il servizio. Invece, gli utenti già registrati tramite app IO, potranno abilitare l’app Flowe alla visualizzazione del Cashback accumulato.

Una volta che la carta Flowe è collegata al programma, gli utenti che effettuano un numero minimo di transazioni durante il periodo del concorso, possono accumulare cashback, ovvero un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati. Un ulteriore vantaggio, ù, se l’utente si è già registrato sull’app IO e ha collegato più carte, potrà visualizzare sull’app il totale del Cashback accumulato, non solo quello delle transazioni effettuate con la carta Flowe. Da ricordare che per la partecipazione al Cashback di Stato valgono solo le transazioni effettuate nei negozi fisici (sono, dunque, esclusi tutti gli acquisti online) con le carte collegate al programma.