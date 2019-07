A Firenze i trasporti pubblici diventano contactless - Pagamenti Digitali

A Firenze i pagamenti contactless si fanno largo nel trasporto pubblico: a partire dal 18 luglio, i passeggeri di ATAF (355 autobus) e dei servizi Volainbus e The Mall di Busitalia possono utilizzare le loro carte di debito, credito, prepagate o dispositivi contactless per pagare il biglietto direttamente sull’autobus, semplicemente avvicinando la propria carta di pagamento (dei circuiti abilitati Mastercard, Maestro, Visa e Vpay) o device al validatore di bordo. Sul portale cashless.fsbusitalia.com il passeggero, registrandosi compilando l’apposito form, ha la possibilità di visualizzare il riepilogo degli acquisti dei biglietti acquistati con la propria carta di pagamento e stampare la ricevuta d’acquisto. Un’alternativa all’insegna della maggiore flessibilità, che fa di Firenze la prima città in Italia a implementare la tecnologia contactless su tutti gli autobus di linea, unendosi così a esperienze già introdotte in altre grandi città in tutto il mondo, tra cui New York, Rio de Janeiro e Singapore.

Dietro il progetto c’è anche Visa, secondo cui le opzioni di pagamento complesse e tradizionali ostacolano l’utilizzo del trasporto pubblico, che potrebbe aumentare di un quarto (27%) se i pagamenti fossero più facili. Più precisamente, secondo uno studio condotto a livello internazionale dalla multinazionale, gli utenti sono frustrati dalle modalità tradizionali di pagamento dei mezzi pubblici, fattore che spinge a utilizzare più di frequente le auto private. In particolare, il 47% afferma che la necessità di biglietti diversi per le diverse modalità di viaggio è un problema, mentre un altro 41% giudica noiosi i servizi “cash only” .