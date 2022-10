Stefano Piscicelli guiderà la direzione strategica della succursale italiana dell'azienda fintech. In azienda dal 2017, ha ricoperto i ruoli di CFO Italia prima e, successivamente di Managing Director. Ecco la sua mission per il futuro [...]

Stefano Piscitelli è stato nominato Ceo di Younited Italia. Nel suo nuovo ruolo guiderà la succursale italiana. Ecco la sua mission per il futuro.

Stefano Piscitelli, nuovo Ceo di Younited Italia

Piscitelli assume il ruolo di responsabile della direzione strategica, per guidare la succursale italiana di Younited e assicurare il raggiungimento della visione finanziaria nel nostro Paese. Diventa anche responsabile della missione di Younited Italia, per conseguire gli obiettivi a lungo termine.

Younited, presente in Italia dal 2016, ha registrato tassi di crescita a doppia cifra. Nel 2022 ha erogato prestiti in aumento del 77,1% rispetto al 2021.

Il Gross Merchandise Value è salito dell’88,6%, mentre per il 2023 si prevede un ulteriore progresso. Nell’ultimo anno il numero di dipendenti dell’azienda è aumentato del 14,5%, a fronte di un mercato del credito al consumo che ritorna ai livelli pre-pandemia.

“Il mercato italiano ha un peso sempre più importante per Younited, rappresentando il 25% del business a livello globale”, ha commentato Stefano Piscitelli, Ceo di Younited Italia.

“Secondo uno studio paneuropeo, condotto da MixFactory per conto di Younited, quasi la metà degli italiani chiede un prestito per affrontare un evento inaspettato: ci rivolgiamo quindi a una platea vastissima, teoricamente estesa a tutti i soggetti adulti con una comprovabile capacità di rimborso, che comprende anche i profili privi di storia finanziaria. Non solo, molti soggetti richiedono più prestiti nel corso della vita”, conclude Piscitelli, che promette “servizi in continua evoluzione, proprio come lo sono le esigenze degli utenti che si rivolgono a noi”.

WHITEPAPER Pagamenti digitali: la sfida si contende sul campo dell’Intelligenza Artificiale Pagamenti Digitali Digital Payment

La carriera

Stefano Piscitelli diventa Ceo di Younited Italia, dopo essere entrato in azienda nel 2017.

In precedenza ha ricoperto i ruoli di CFO Italia prima e, successivamente, di Managing Director.

Prima del suo ingresso in Younited Italia, ha maturato esperienza progettuale come consulente strategico. In quel ruolo si è distinto come diretto interlocutore di clienti interni ed esterni e stakeholder di livello dirigenziale.

Piscitelli vanta un M.B.A. con BetaGammaSigma Honor presso la IE Business School, dove si è specializzato in Tecnologia, Imprenditorialità e Finanza, dopo aver conseguito una Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.