Con MSC Cruise, supporta la collaborazione per l’attività di eCommerce in Europa in tutta Europa, con una soluzione di acquiring integrata. Con la banca internazionale olandese, Worldline punta a gestire i processi di Issuing in più Paesi. Ecco i termini degli accordi.

Worldline: partnership estesa con MSC Cruise

L’azienda globale nel settore dei pagamenti collabora da tempo con MSC Cruise, il terzo operatore di crociere al mondo.

Worldline supporta MSC Cruise nei suoi progetti di espansione, per consentire alla compagnia dell’industria crocieristica di ampliarsi in nuovi mercati, nell’ambito della ripresa del turismo post pandemia.

Grazie all’alleanza, Worldline e MSC Cruise hanno realizzato una soluzione plug and play, in grado di soddisfare gli standard di sicurezza e un efficiente processo di imbarco. Insieme puntano ad offrire un’esperienza omogenea e su misura, per venire incontro alle esigenze dei loro ospiti in crociera in tutta Europa.

La soluzione di acquiring è integrata con lo Shipboard Property Management System (SPMS) di MSC Cruise, per semplificare i processi di pagamento interni e migliorare l’efficienza del personale. MSC Cruise sfrutta anche un tool di reporting finanziario per semplificare l’analisi finanziaria, la riconciliazione e il rilevamento delle frodi.

“Worldline è stata in grado di soddisfare la nostra esigenza di sviluppare una soluzione di acquiring più aggiornata e stabile per le nostre operazioni europee in continuo sviluppo”, commenta Stefano Celada, Head of Group Treasury di MSC Cruise, “fornendoci i più alti standard di qualità, opzioni di pagamento flessibili e una maggiore efficienza del back-office. Questi vantaggi ci aiuteranno a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio e di pagamento possibile”.

Accordo con ING Bank

Worldline ha infine esteso la partnership con ING Bank. La nuova intesa pluriennale prevede una maggiore copertura geografica. In base all’accordo, Worldline si occuperà della gestione dei processi di Issuing in più Paesi. In particolare, del processo di emissione delle carte di credito e di debito per conto di ING nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania.

“Affidandoci la gestione dell’emissione delle carte, ING può concentrarsi sulla creazione di valore per i propri clienti migliorando la customer experience digitale. Questo accordo evidenzia la posizione unica di Worldline nel supportare le banche nella loro strategia di outsourcing. Non solo nei Paesi Bassi, ma in tutta Europa e oltre”, conclude Alessandro Baroni, Deputy Head of the Financial Services Global Business Line.