TSB Bank adotta la piattaforma multicloud e l’automazione intelligente AIOps di Dynatrace per estendere e ottimizzare i servizi digitali. L’obiettivo è accelerare la trasformazione digitale e l’innovazione per i clienti. L’intelligenza artificiale è il migliore alleato contro i disservizi IT delle banche.

Alleanza fra TSB Bank e Dynatrace

La tecnologia Dynatrace supporta la digitalizzazione completa di TSB Bank. I clienti di TSB usano dozzine di servizi digitali per svolgere una sola transazione, che per esempio un deposito bancario o un trasferimento.

Grazie al monitoraggio in ogni fase del digital journey, Dynatrace offre in tempo reale:

informazioni su prestazioni;

dati sulla disponibilità;

fotografa eventuali problemi nell’interfaccia utente;

aiuta i team della banca a focalizzarsi sui miglioramenti dei servizi con un maggiore impatto sull’esperienza dei clienti.

“Dynatrace ci aiuta a comprendere le aree del digital journey in cui i miglioramenti porteranno i migliori risultati per il nostro business e per i nostri clienti”, commenta Suresh Viswanathan, Coo di TSB Bank: “La piattaforma ha evitato ai nostri team di dover cercare manualmente questi insight, permettendogli invece di concentrarsi sul miglioramento della nostra connessione digitale con i nostri clienti”.

L’automazione intelligente AIOps e la piattaforma multicloud

TSB ha creato una moderna piattaforma bancaria multicloud su AWS, IBM Cloud e BT Cloud.

La piattaforma punta a supportare i clienti su tutti i canali chiave, a partire da quello mobile, il canale preferito per le transazioni da oltre il 70% dei clienti della banca.

Le risposte basate sull’intelligenza artificiale e l’automazione intelligente di Dynatrace permettono ai team digitali della banca di migliorare le applicazioni sia front-end che back-end.

Questo ha permesso loro di:

perfezionare le esperienze utente;

risolvere i problemi prima che i clienti ne subissero le conseguenze ;

; liberare tempo prezioso per l’innovazione.

“Accelerare la nostra trasformazione digitale è per noi la massima priorità” e Dynatrace è l’app giusta “per aiutarci a raggiungere questo obiettivo”, conclude Viswanathan. “Per stare al passo con le esigenze dei nostri clienti e con l’evoluzione del mercato, dobbiamo garantire che i nostri servizi digitali siano i migliori della categoria, sempre accessibili e facili da usare”.

“L’ampia osservabilità e le capacità AIOps di Dynatrace” permettono di gestire automaticamente “attività che prima richiedevano un’ampia attenzione manuale”, consentendo ai team di focalizzarsi “su ciò che conta di più: