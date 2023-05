Arriva Shoppy, la piattaforma per realizzare app per l’eCommerce di Shopify

Lanciata dalla digital factory Mumble. Ecco come funziona il mobile app builder no-code che triplica il tasso di conversione [...]

Arriva Shoppy, la piattaforma europea per realizzare app per eCommerce Shopify.

Dedicata alla ricerca di soluzioni convenienti per affiancare l’app mobile allo shopping online, ecco come funziona.

Shoppy, obiettivo: app per Shopify

Negli ultimi anni il tempo trascorso su app per l’eCommerce in mobilità sfiora i 100 miliardi di ore a livello mondiale.

WHITEPAPER Quale ruolo avrà la tecnologia all’interno dei negozi fisici? Retail E-Commerce

Le app rappresentano lo strumento preferito per lo shopping mobile di prodotti o servizi online. In particolare, per le fasce di età tra i 18 e i 29 anni e i 30 e i 44.

La digital factory Mumble, con sede a Modena e in California, ha lanciato Shoppy, per venire incontro alle esigenze dei clienti finali. Shoppy, infatti, è un mobile app builder no-code europeo per gli eCommerce attivi sulla piattaforma Shopify, una delle piattaforme SaaS per il commercio elettronico più diffuse al mondo.

Shoppy Mobile App Builder - Trasforma il tuo Store Shopify in una Mobile App

Guarda questo video su YouTube

Video: Shoppy

Come funziona

Con Shoppy, a partire da 99 euro al mese, è possibile rilasciare la propria app eCommerce in poche ore. In 3 soli passaggi, utilizzando modelli e tool di progettazione predefiniti. Anche persone prive di competenze di programmazione possono realizzare app per i loro negozi online.

Dopo aver rilasciato 56 app in un anno su Apple Store e Google Store, genera un incremento di tre volte il tasso di conversione, del 140% il valore del carrello e dell’80% la fidelizzazione.

Occorre effettuare il download del canale di vendita Shoppy direttamente dallo store Shopify e passare alla configurazione. La sincronizzazione automatica e real-time con il catalogo Shopify, già dopo questi due passaggi, permette di personalizzare l’app in base alle necessità del proprio brand, dal template al monitoraggio del comportamento degli utenti, grazie a modelli e strumenti di progettazione predefiniti.

Il canale App Builder consente di selezionare l’aspetto della home page, del catalogo e delle varie sezioni, scegliendo tra colori, stile, immagini e font, optando per 14 widget, 15 integrazioni e configurare gli invii delle notifiche.

“Shoppy rende possibile creare un’app per il proprio eCommerce senza competenze da sviluppatori mobile o designer. Chiunque in poche ore riesce a lanciarla grazie a un’interfaccia intuitiva e alla sincronizzazione con Shopify che limita i passaggi e velocizza il processo. Mumble, in ogni caso mette a disposizione di tutti il proprio team di implementation specialist, nel caso si voglia essere supportati nei vari passaggi”, commenta Giacomo Torricelli, Co-Founder e Chief Technology Officer di Mumble.