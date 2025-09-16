Satispay, la super app indipendente di mobile payment, continua a espandersi in Italia e in Europa. Oggi conta oltre 5,5 milioni di utenti attivi, 450 mila esercenti e più di 700 collaboratori. La sua offerta va dai pagamenti nei negozi fisici e online agli scambi di denaro tra amici, fino a servizi aggiuntivi come ricariche telefoniche, pagoPA, bollo auto e moto, donazioni e risparmi.

La crescita di Satispay, alimentata dal lancio costante di nuovi servizi, ha imposto un’evoluzione del sistema gestionale. L’azienda aveva bisogno di un ERP in grado di sostenere l’aumento dei volumi, gestire meglio la contabilità e la tesoreria, integrarsi con l’intelligenza artificiale e garantire agilità normativa e organizzativa.

La scelta di Grow with SAP

Marcello Manfredi

Dopo una fase di analisi, Satispay ha optato per il percorso Grow with SAP, che comprende SAP S/4HANA Cloud Public Edition e il supporto del partner Avvale.

“Siamo partiti da un’analisi approfondita del sistema attuale per comprendere i nostri bisogni reali e le motivazioni che ci spingevano verso il cambiamento”, ha spiegato Marcello Manfredi, ERP project manager di Satispay.

“La tecnologia di SAP ci accompagna sin dagli inizi e ha contribuito al nostro successo. Oggi, tuttavia, Satispay è un’azienda più complessa […] Modernizzarli è un passo cruciale per sostenere la nostra crescita, rispondere con agilità al mercato e, in definitiva, semplificare sia la vita dei nostri clienti che le attività quotidiane delle nostre persone.”

Avvale, partner strategico

Per Satispay era fondamentale che il nuovo sistema garantisse massima sicurezza e conformità alle normative di settore.

“La proposta di Avvale ci ha convinto fin da subito per la sua chiarezza, profondità e approccio professionale. Il loro supporto nella gestione del progetto si è rivelato prezioso, grazie alla capacità di interpretare al meglio le nostre esigenze, offrire best practice puntuali e risposte tempestive,” ha aggiunto Manfredi.

Una transizione sfidante ma strategica

Il go-live del progetto è previsto entro fine anno. Nella prima fase interesserà cinque società del gruppo e una trentina di utenti, con formazione dedicata.

“Siamo entusiasti di accompagnare Satispay in questo progetto di trasformazione […] Il nostro ruolo è quello di garantire una transizione fluida e sicura,” ha dichiarato Lorenzo Vergani, industry director fashion & retail di Avvale.

Innovazione come valore fondante

Per SAP, la scelta di Satispay conferma un approccio che mette l’innovazione al centro della strategia. “Per una realtà come Satispay, l’innovazione non è una semplice risposta alle pressioni del mercato, ma un valore fondante […] La transizione ad un ERP cloud avanzato e scalabile ne è la prova,” ha commentato Fabrizio Moneta, direttore mid market e canale di SAP Italia.