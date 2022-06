I merchant PrestaShop in Italia possono offrire l’opzione Buy Now Pay Later a tutti i loro clienti. Per pagare in tre o quattro rate [...]

Prestashop Paylater, il modulo frutto della partnership tra Prestashop, Oney e PayPlug, è ora disponibile in Italia.

L’opzione di Buy Now Pay Later (BNPL) permette di pagare in tre o quattro rate.

PrestaShop Paylater sbarca in Italia

L’opzione di pagamenti rateali Prestashop punta a rendere i pagamenti frazionati alla portata di tutti i merchant, sia piccole che medie imprese. Infatti, ora i merchant PrestaShop in Italia possono rendere Buy Now Pay Later a tutti i loro clienti.

Il modulo è gratis sul marketplace Addons o direttamente nel back office PrestaShop.

Il Buy Now Pay Later rappresenta un mercato da 90 miliardi di dollari entro il 2029.

Il Buy Now Pay Later secondo la partnership fra Prestashop, Oney e PayPlug

Prestashop Paylater include la possibilità di pagare in 3 o 4 rate con o senza tasse. L’attivazione e configurazione avviene in pochi clic.

Inoltre, gli incassi sono disponibili sul proprio conto bancario in 24 ore. PrestaShop prevede l’integrazione nativa, con addon pronto per essere installato.

Il carrello consente di personalizzare i valori minimi e massimi da 100 a 3 mila euro. La modalità test permette ai merchant di simulare il processo di pagamento prima dell’attivazione.

Oney, infine, si assume il 100% di responsabilità per eventuali frodi e mancati pagamenti.