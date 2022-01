Come si accede a Paypal dall’app IO - Pagamenti Digitali

Arriva una novità attesa dagli utenti di Paypal: dall’app IO adesso è possibile pagare servizi pubblici e bollette. in mobilità

Ecco come pagare la pubblica amministrazione (PA) su smartphone e tablet, tramite PayPal e l’app della cittadinanza digitale, grazie alla collaborazione con PayTipper, il sistema di pagamento di Enel X.

PayTipper di Enel X porta PayPal su PagoPA

Già integrato sulla piattaforma pagoPA, PayPal sbarca sull’app IO anche per pagare bollette e servizi pubblici della pubblica amministrazione.

Il pagamento dei servizi diventa un’esperienza semplice, rapida e fluida per i cittadini, già alle prese con adempimenti burocratici e caro-bollette, attraverso l’applicazione di cittadinanza digitale, usando PayPal sulla piattaforma pagoPA integrata sull’app IO.

Infatti l’app IO è nata proprio per accorciare le distanze fra i cittadini e i servizi pubblici digitali e per semplificare le incombenze amministrative.

PayPal su app IO, come pagare bollette e servizi pubblici

Gli utenti possono usare PayPal sull’applicazione IO per pagare velocemente, e direttamente dall’applicazione di cittadinanza digitale, i servizi della pubblica amministrazione.

Ecco come fare:

effettuare il download dell’app IO su dispositivo mobile (smartphone o tablet, sia equipaggiati con sistema operativo iOS e Android);

dell’app IO su dispositivo mobile (smartphone o tablet, sia equipaggiati con sistema operativo iOS e Android); accedere all’ app IO tramite SPID o CIE ;

; aggiungere PayPal fra i preferiti quando si selezionano i metodi di pagamento nella sezione Portafoglio;

quando si selezionano i metodi di pagamento nella sezione Portafoglio; concludere la fase di autenticazione mediante la conferma dell’identità;

con due click, direttamente dall’app IO di PagoPA, è sufficiente aprire l’avviso di pagamento (il messaggio ricevuto dentro l’applicazione) oppure inquadrare il QR code dall’avviso cartaceo ricevuto tramite posta ordinaria e quindi pagare via PayPal.

Quali bollette e servizi pagare

Tramite Paypal e l’app IO, è possibile pagare, fra gli altri:

bollo auto;

tassa per la raccolta dei rifiuti;

tasse universitarie;

mensa scolastica;

contributi pensionistici INPS.

Ma i servizi pubblici accessibili sono molteplici. Il pagamento è tracciabile e sicuro, grazie gli standard di sicurezza targati PayPal.

Pagamenti mobili (mPayment) in crescita

L’anno scorso i pagamenti via smartphone (mobile payment o mPayment) hanno registrato un incremento dell’80%.

“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con PayTipper e PagoPA S.p.A.; gli ultimi due anni hanno portato un enorme cambiamento per gli italiani, i quali hanno adottato strumenti digitali non solo per gli acquisti online, ma anche per i pagamenti più comuni come le bollette ed altri servizi pubblici”, ha affermato Maria Teresa Minotti, Managing Director, PayPal Italia che, tramite PayPal sull’app IO, punta “ad accelerare la strada verso la digitalizzazione e a rendere più semplici, veloci e sicuri i pagamenti più comuni”.