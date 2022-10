Il time-to-market è veloce e permette ai clienti Worldline, come per DFM, di beneficiare dell'outsourcing e di offrire, ai propri clienti finali, soluzioni robuste e a lungo termine [...]

La partnership fra Dfm e Worldline riguarda gli instant payments e i sistemi di Clearing & Settlement. La collaborazione punta a ridurre complessità e costi.

Partnership fra Dfm e Worldline

Il partner di finanziamento olandese per le imprese del settore della mobilità ha scelto Worldline.

Nove mesi dopo la firma di questa alleanza, la fase di implementazione si è chiusa con successo. Adesso Worldline gestisce gli instant payments e i servizi di processing di back-office di DFM tramite il suo partner di licenza di pagamenti Volkswagen Bank. Il contratto è quinquennale.

DFM e il suo partner Volkswagen Bank sfruttano sia i meccanismi di Clearing & Settlement Instant Payments sia il back-office Instant Payments di Worldline. Il servizio Instant Payments è compreso in un’ampia gamma modulare di soluzioni per elaborare il back-office di Worldline, dedicata alla gestione anche di altri tipi di pagamento come SEPA, pagamenti di alto valore e multivaluta.

Questo portafoglio modulare, conforme alle norme EPC (European Payments Council) e PSD2, è al servizio di ogni banca, grande o piccola, e richiede un’implementazione di nove mesi.

WHITEPAPER Pagamenti digitali: la sfida si contende sul campo dell’Intelligenza Artificiale Pagamenti Digitali Digital Payment

Il time-to-market è veloce e permette ai clienti Worldline, come per DFM, di beneficiare dell’outsourcing e di offrire, ai propri clienti finali, soluzioni robuste e a lungo termine.

Come ridurre complessità e costi

L’esternalizzazione dei servizi di back-office aiuta le aziende e le banche ad introdurre nuovi modelli operativi per la loro attività di elaborazione dei pagamenti. L’obiettivo è ridurre i costi, la complessità e sfruttare al meglio le risorse.

La partnership con Worldline permette ad aziende come DFM di ottenere un posizionamento strategico per rispondere alla sfida dell’accelerazione della digitalizzazione e ad integrarsi con l’evoluzione delle necessità dei clienti.

“Con Worldline come partner per l’elaborazione degli instant payments”, commenta Jeroen Notmeijer, Amministratore delegato di DFM e Direttore di filiale di Volkswagen Bank, “traiamo beneficio dalla sua flessibilità e dei suoi servizi a lungo termine che possiamo, a nostra volta, utilizzare per supportare meglio i nostri clienti”.

“Questa partnership con DFM evidenzia i vantaggi di esternalizzare a Worldline i servizi di back-office”, conclude Alessandro Baroni, Deputy Head di Worldline Global Financial Services.