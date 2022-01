eCommerce, arriva il pagamento rateale - Pagamenti Digitali

Il pagamento rateale permette alle Pmi di abbinare l'eCommerce al metodo "Buy now pay later". Come funziona l'idea di PayPlug [...]

PayPlug lancia in Italia il pagamento rateale, per consentire alle Pmi il metodo “Buy now pay later” (letteralmente: compra oggi, paga dopo).

Come funziona il BNPL

Il pagamento rateale è fondamentale nell’eCommerce. Infatti il metodo Buy now pay later (BNPL), che PayPlug propone in collaborazione con Oney, permette ai commercianti di diventare più competitivi, senza doversi assumere il ​​rischio di mancato pagamento.

Infatti, gli eMerchants otterranno subito l’intero importo dell’ordine sul proprio account PayPlug da parte del partner Oney. Inoltre Oney coprirà anche le frodi e gli insoluti.

PayPlug propone questa soluzione di pagamento per sostenere le Pmi, aiutarle a fidelizzare i consumatori e ottenere risultati migliori nella loro attività.

Le Pmi potranno affidarsi a finanze sicure e, tramite il portale PayPlug, gestire i pagamenti, sia quelli a rate che quelli tradizionali, così da monitorare il report contabile in maniera facile e in formato unificato.

Il Buy now pay later, il pagamento in micro rate, spicca fra i servizi più gettonati da parte di chi compra online, al pari della consegna a domicilio e dell’assistenza post vendita. In Francia il pagamento rateale ha genera una crescita a doppia cifra sia del carrello medio che del volume d’affari.

I vantaggi del pagamento rateale

In particolare, i vantaggi del pagamento rateale, nella situazione d’incertezza attuale, unita al caro-bollette che pesa sui budget dei consumatori, sono:

la comodità ;

; la sicurezza dei pagamenti rateali.

Gli esercenti, che durante la pandemia hanno iniziato a scommettere sull’eCommerce e l’omni-channel, intendono abbracciare un approccio versatile, in sintonia con le esigenze dei clienti.

I vantaggi per i merchant sono:

fidelizzare i consumatori;

i consumatori; intercettare nuovi clienti.

I clienti, soprattutto Millennial e più giovani, sono più propensi all’acquisto con questa formula, perché apprezzano la tranquillità di dilazionare il pagamento in più rate.

Il pagamento rateale va incontro alle necessità e alle possibilità dei più giovani. Il procedimento è semplice in quanto la risposta avviene in tempo reale e in pochissimi clic, senza bisogno di prove cartacee.

Le cifre del Buy now pay later

Ecco i numeri del debutto del Pay later in Francia. Il pagamento rateale genera una crescita del +45% del carrello medio e un incremento +10% del volume d’affari.

Ideata per sostenere le PMI italiane e fornire loro la cassetta degli attrezzi per rispondere alle richieste di mercato, il pagamento rateale è una funzionalità che permette ai merchant di proporre ai loro clienti la possibilità di suddividere i pagamenti in 3 o 4 comode rate per ordini che spaziano da 100 a 3.000 euro.

I pagamenti richiedono l’uso della carta di credito, di debito o PostePay.

La scelta si adegua all’evoluzione del mercato italiano, dove l’uso delle carte prepagate ha registrato un incremento del 31,6% nel 2021, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano.

Questa modalità di pagamento è apprezzata da 4 italiani su 10, secondo Opinion Way (2020). In diversi casi rappresenta un fattore decisivo proprio per scegliere il negozio online.

“Fino a poco tempo fa, la funzione di pagamento rateale era disponibile solo per le grandi aziende con un importo di carrello medio piuttosto elevato. Con la nostra soluzione Pay Later invece consentiamo alle piccole e medie imprese di qualunque settore di beneficiare di questa funzionalità e competere con i principali attori”, ha commentato Antoine Grimaud, CEO di PayPlug. “Questa nuova collaborazione si inserisce perfettamente nella strategia di PayPlug di democratizzare l’e-commerce e creare sinergie sempre più forti e di valore“, e ha concluso: “In questo modo accompagneremo tutti i commercianti a rispondere al meglio alle loro esigenze e soddisfare le richieste dei consumatori, il tutto potenziando e migliorando il proprio business”.