Due nuove partnership in casa Mangopay. Con Aria per trasformare l’esperienza di pagamento nei marketplace B2B.

Invece l’accordo con Maisons du Monde, che ha scelto il fornitore di infrastrutture di pagamento per piattaforme, per offrire un’esperienza di pagamento fluida e supportare l’internazionalizzazione.

Nuove partnership per Mangopay: Aria

La nuova collaborazione con Aria permette ai marketplace B2B di avvalersi di una nuova soluzione di pagamento, che coniuga l’infrastruttura modulare di pagamento di Mangopay con le offerte di credito dinamico e differito (Pay Later) di Aria.

La proposta B2B di Aria include il pagamento immediato,gli incassi differiti, rendendo efficiente l’erogazione di fondi ai venditori e accurata la gestione delle commissioni degli operatori del marketplace. Permette dunque di ridurre il rischio di credito e di pagamento. Gli acquirenti commerciali possono comprare beni e pagare in un secondo momento per un massimo di 90 giorni, mentre i venditori ricevono il pagamento al momento della spedizione dei beni, il che può aumentare il volume delle vendite e supportare la gestione del flusso di cassa.

Conttrubuisce all”aumentare l’incremento del volume delle vendite e il supporto della gestione del flusso di cassa sia per i venditori che per gli acquirenti commerciali. Permette ai marketplace la gestione dell’esperienza del cliente e di fornire un’esperienza di checkout altamente personalizzata.

“Il nostro obiettivo è quello di alimentare l’infrastruttura e le operazioni di pagamento dei marketplace e delle piattaforme più grandi e innovative del mondo. La nostra soluzione consente loro di costruire, gestire ed evolvere il loro stack di pagamenti in modo da favorire la crescita del loro business. Insieme ad Aria, crediamo di poter aprire la strada a un futuro in cui le soluzioni di pagamento non siano solo fluide, ma anche trasformative“, commenta Luke Trayfoot, Chief Revenue Officer di Mangopay.

L’accordo con Maisons du Monde

Maisons du Monde, società specializzata nella vendita di arredamento e mobili

per la casa, ha scelto Mangopay per migliorare le transazioni digitali

per il marketplace, assicurando una superiore soddisfazione dei clienti e generando al contempo opportunità di crescita.

Combinando la tecnologia di Mangopay, le piattaforme di Maisons du Monde trarranno vantaggio da un’infrastruttura di pagamento flessibile all’insegna della sicurezza delle transazioni. L’obiettivo è quello di gestire al meglio le transazioni online e di supportare l’azienda nella sua ulteriore espansione.

“Nell’esperienza digitale, il pagamento è la colonna portante, l’ultima e più importante tappa per una fluida esperienza del cliente”, conclude Constance Fouquet, Digital Chief Executive di Maisons du Monde.