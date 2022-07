Arriva in Italia Mastercard Send, per rendere istantanei i trasferimenti finanziari verso le carte di pagamento in tutto il mondo.

L’espansione, annunciata a Money 20/20 Europe, avviene grazie alla partnership con Checkout.com e Young Platform, l’exchange di criptovalute. Ecco di cosa si tratta.

Come funziona Mastercard Send

La soluzione consente di trasferire fondi in real-time con semplicità, a prescindere dall’utilizzo di un’app bancaria, un portale di pagamento o una gig platform, su carta di credito, debito o prepagata del circuito Mastercard.

Ciò garantisce agli utenti il controllo, la comodità e la tranquillità di cui necessitano.

Presentata nella cornice di Money 20/20 Europe, Mastercard Send permetterà anche agli utenti consumer italiani di trarre beneficio dei pagamenti istantanei per gestire i portafogli di valute digitali grazie a maggior controllo ed accessibilità.

Il debutto è in linea con il crescente focus da parte degli italiani sulle criptovalute. Inoltre, è frutto della partnership tra Mastercard, la piattaforma di eCommerce Checkout.com e Young Platform, l’exchange di criptovalute tricolore.

Grazie all’integrazione della soluzione Mastercard Send, infatti, Checkout.com consente a Young Platform di espandere le opzioni di prelievo a disposizione dei suoi clienti. Ora potranno ricevere fondi in tempo reale sulla loro carta e utilizzarli in tutti i punti che accettano Mastercard nel mondo. Il network di Mastercard garantirà sicurezza, approccio user-friendly e accessibile.

Crypto mania

Secondo una ricerca Mastercard, il 51% degli italiani ha aumentato l’uso delle criptovalute nell’arco dell’ultimo anno.

Inoltre, guardando al futuro, oltre la metà dei nostri connazionali esprime la propensione a usare le criptovalute con maggiore frequenza (60%).

Il debutto di Mastercard Send avviene nel contesto di digitalizzazione che stiamo vivendo, dove gli utenti vogliono trasferire fondi in tutto il mondo in real-time e mediante il canale preferito.

“Gli strumenti di pagamento riflettono uno stile di vita sempre più digitale dei consumatori, e devono rispondere ad esigenze in costante evoluzione, tra cui il desiderio di poter pagare con tutti gli strumenti possibili, ovunque ci si trovi e in tempo reale”, commenta Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard. “La partnership con Checkout.com e Young Platform (…) permetterà quindi di ampliare ulteriormente la strategia multi-rail di Mastercard in Italia, assicurando così maggiore scelta in termini di canali di pagamento, senza mai compromettere flessibilità e sicurezza. Questa nostra strategia è infatti pensata per garantire (…) il processo di trasformazione digitale del Paese e dei cittadini in chiave sempre più smart”.