Aziende ed esercenti considerano cruciale per il business la transizione digitale in Italia. Ecco le tendenze emerse all'evento annuale di Mastercard [...]

Al Mastercard Innovation Forum 2022 si consolida la transizione digitale in Italia per imprese ed esercenti.

Il digital swift infatti attraversa l’intera penisola, ma il Sud Italia sorpassa il Nord-Est. Ecco le tendenze emerse all’evento annuale di Mastercard.

L’indagine al centro del Mastercard Innovation Forum 2022

All’evento annuale dedicato al futuro dei pagamenti, il colosso delle carte di credito ha presentato la ricerca “Together Towards Tomorrow: sfide e opportunità della digitalizzazione per i business”.

Realizzata in collaborazione con AstraRicerche, l’indagine ha osservato il consolidamento della transizione digitale in Italia per imprese ed esercenti. La considerano come fattore cruciale per lo sviluppo del business.

Mastercard sottolinea infatti come per il 75% di chi fa business nel nostro Paese la digitalizzazione costituisca un elemento positivo e uno strumento fondamentale per il business. Tra questi, il 44.7% giudica molto positivamente il proprio livello di digitalizzazione.

La digitalizzazione interessa soprattutto le aziende (53% vs 36% degli esercizi), soprattutto quelle grandi (67% vs 43% delle piccole), nel settore terziario (62% vs il 39% del secondario), e presso gli esercizi medi e grandi (47% vs il 31% dei piccoli).

Focus sul digital swift

La pandemia ha accelerato il digital swift. Il fenomeno si consolida in tutta Italia, ma soprattutto al Sud: interessa il 64% delle imprese e per circa il 40% degli esercenti intervistati.

Il digital swift infatti attraversa l’intera penisola, ma compie un balzo nel Sud Italia (64%) che mette la freccia sul Nord Est (43%), Centro (49%) e Nord

Ovest (54%) per le aziende. Invece gli esercenti di Nord Ovest e Sud si eguagliano (40% vs 39%), a seguire Nord Est (33%) e Centro (29%).

Nel futuro dell’innovazione dei pagamenti imprese e esercenti vedono con interesse alle nuove tecnologie:

blockchain (quasi 75%);

cybersecurity (circa 70%);

data analytics (circa 63%);

Metaverso (circa 60%);

criptovalute (intorno al 60%).

“Negli ultimi anni in Italia la digitalizzazione ha cambiato radicalmente l’esperienza dei consumatori. L’accelerazione del digitale nel nostro Paese si è consolidata e siamo nella direzione giusta per realizzare gli obiettivi del PNRR”, commenta Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.