Made in Italy: focus sui nuovi scenari per le imprese

TeamSystem e Giovani Imprenditori Confindustria danno appuntamento a Milano l'11 maggio per partecipare all'evento di scenario che farà il punto su come innovazioni e l'intelligenza artificiale stanno trasformando il mercato e il business tradizionale e l'impatto previsto sulle PMI [...]

TeamSystem e Giovani Imprenditori Confindustria danno appuntamento a Milano l’11 maggio per partecipare all’evento di scenario “Made in Italy: nuovi scenari per le imprese“.

Sarò l’occasione per approfondire la digitalizzazione del sistema Paese, in sinergia con il mondo fintech. Ecco come iscriversi all’evento gratuito che vedrà la partecipazione anche di importanti soggetti istituzionali.

Made in Italy: fari accesi sui nuovi scenari per le imprese

L’evento dell’11 maggio “Made in Italy: nuovi scenari per le imprese” si focalizzerà sulle sfide e le prospettive future che le aziende italiane dovranno affrontare in un contesto internazionale incerto. Per partecipare occorre iscriversi sul sito.

WHITEPAPER Ottimizzare i processi per risparmiare risorse: tutto quello che puoi fare con RPA Intelligenza Artificiale Robotica

L’incontro si svolgerà dalle 9.30 alle 13.00 presso l’Auditorium Giorgio Squinzi Assolombarda, in Via Pantano 9 a Milano. E farà il punto sulle innovazioni e sugli sviluppi tecnologici, primo fra tutti l’Intelligenza Artificiale (AI), come stanno trasformando il mercato e il business tradizionale e quale impatto avranno sulle PMI.

TeamSystem e Giovani Imprenditori Confindustria illustreranno le tendenze in atto e le implicazioni, dirette e concrete, per le aziende.

In questa occasione, il Centro Studi Confindustria, in collaborazione con TeamSystem-modefinance, presenterà il nuovo strumento per misurare in real-time l’attività economica delle imprese italiane.

Chi partecipa

Moderato da Barbara Gasperini, l’incontro vedrà sul palco case history di successo del Made in Italy, startup del mondo digitale, alternate a voci istituzionali.

Introdurrà Federico Leproux, CEO TeamSystem, dopo i saluti istituzionali di Alessandro Spada, Presidente Assolombarda. Alle 10.25 Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi Confindustria, illustrerà lo stato di salute dell’economia d’impresa in Italia.

Nella prima parte della mattinata Giuliano Noci (Politecnico di Milano) racconterà la forza delle imprese italiane. Illustreranno il Made in Italy che torna a crescere, Riccardo Ravasio (AD della Distilleria Bertagnolli 1870), Silvia Paganini (Sales and Marketing Director Tacchificio Villa Cortese), Luigi Passera (Ceo Lario Hotels) e Stefano Roversi (General Manager BU Enterprise Solutions TeamSystem).

Alle 11.35 l’evento si focalizzerà sulle innovazioni che trasformano il mercato, mettendo le imprese a confronto, con Alberto Stecca (Ceo Silla.Industries), Matteo Tugliani (MOA Concept), Michelangelo Bottesini (Board Member Modefinance Gruppo TeamSystem).

Dopo l’intervento istituzionale di Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, concluderà Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria.