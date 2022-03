L'opzione più amata dalla generazione Z permette di fare shopping e pagare in tre rate su ogni sito di eCommerce, senza interessi. Ecco le altre novità in arrivo sulla Carta usa e getta [...]

Buy Now Pay Later è l’opzione di pagamenti flessibili di Klarna, l’app con oltre un milione di utenti e oltre 6.500 brand internazionali e locali. L’app si aggiorna aggiungendo anche il bonus club e altre novità in arrivo.

Klarna aggiunge Buy Now Pay Later e il bonus club

L’opzione più amata dalla generazione Z, Buy Now Pay Later, per fare shopping ora e pagare dopo in ogni sito di eCommerce, sbarca su Klarna senza interessi, insieme ad altre novità.

Buy Now Pay Later permette di acquistare e pagare in tre comode rate in ogni negozio online. Inoltre, consente di:

fare eCommerce in ogni store online;

in ogni store online; navigare fra offerte esclusive e collezioni su misura;

salvare articoli e attivare notifiche per avvisare in caso di sconti sui prezzi;

per avvisare in caso di sui prezzi; sbloccare offerte ;

; gestione dei pagamenti e dei resi ;

e dei ; tracciamento della spedizione e monitoraggio delle consegne.

Inoltre, presto ospiterà:

una sezione per riunire le carte fedeltà ;

; ulteriori tool per risparmiare ;

; eventi di live shopping ;

; integrazioni di terze parti.

Il bonus club e “Paga Ora”: come funzionano

Il bonus club è l’opzione per ricompensare gli utenti per ogni pagamento effettuato in tempo. Inoltre, offre ai consumatori accesso a offerte esclusive dentro l’app.

Dal debutto, il bonus club ha superato la soglia dei 4 milioni di membri negli Stati Uniti e in Australia, di cui un milione solo nell’ultimo trimestre.

I membri del bonus club ottengono “punti” per ogni pagamento con Klarna effettuato in tempo, anche se scelgano di pagare subito o nel tempo. I punti si accumulano sulla Klarna App per riscuotere ricompense con brand globali come H&M, Foot Locker eccetera.

Klarna ha aggiunto anche la funzionalità Paga Ora, il metodo di pagamento che permette agli utenti di pagare subito l’intero importo, riscuotendo una ricompensa per ogni pagamento effettuato.

Il momento d’oro delle app retail

Le app retail hanno registrato un aumento dei download del 36% nell’ultimo biennio e gli acquisti in-app sono saliti del 54%.

Ma il boom dell’eCommerce ha visto emergere attriti nel percorso di acquisto. Oggi gli utenti sono a caccia di esperienze semplificate e integrate, in linea con le loro esigenze specifiche e con il desiderio di risparmiare tempo e denaro.

Un recente sondaggio, a firma di Klarna, fotografa il seguente scenario:

il 58% dei consumatori italiani fa mCommerce su smartphone più spesso rispetto a prima della pandemia;

dei consumatori italiani fa su smartphone più spesso rispetto a prima della pandemia; il 61% preferisce un’unica app per lo shopping multi-funzione invece di dover passare da un’app all’altra;

il 74% degli intervistati cerca la semplicità d’uso;

il 58% vuole risparmiare tempo

Klarna ha dunque rinnovato l’app per rispondere a queste esigenze, offrendo ai consumatori tutto ciò di cui hanno necessità a portata di mano, senza bisogno di passare da un’app all’altra.