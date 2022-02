Cashless in Italia in forte crescita - Pagamenti Digitali

Il cashless in Italia si diffonde perché i consumatori vogliono maggiore controllo sugli acquisti in eCommerce e apprezzano le tre rate senza interessi. Anche lo shopping online è in forte accelerazione [...]

Il cashless in Italia guadagna terreno. Sono le stime di Klarna, azienda che ha avvicinato l’eCommerce ai potenziali acquirenti e che nel nostro Paese ha già superato il primo milione di utenti attivi.

Crescono l’eCommerce e il cashless in Italia

Da una recente ricerca commissionata da Klarna emerge che, entro il 2025, i pagamenti registreranno il 50% del volume totale delle transazioni in modalità cashless in Italia entro il 2025.

Dunque, i consumatori italiani sono a caccia di modalità di pagamento sicure che offrano le seguenti caratteristiche:

maggiore controllo sugli acquisti in eCommerce ;

; il pagamento in tre rate senza interessi di Klarna.

I consumatori italiani puntano a risparmiare tempo e denaro. Inoltre, secondo le stime, oltre la metà degli italiani ritiene che nel 2022 farà shopping prevalentemente in modalità eCommerce.

eCommerce: cosa migliorare

In questo contesto, alle aziende italiane conviene investire in nuove tecnologie che rispecchino l’evoluzione dei clienti. Infatti, dai dati risulta che il 79% degli italiani pensa che i brand debbano perfezionare il processo di reso, mentre il 74% vuole semplificare le modalità di pagamento.

Klarna partner di riferimento nel retail

Klarna si posiziona come partner di riferimento per la crescita dei retailer in Italia e può anche contare su brand internazionali e nazionali come Guess, Etro, Stella McCartney, Trony, Alessi e United Colors of Benetton.

“I consumatori”, afferma Francesco Passone, Head of Southern Europe di Klarna, “si stanno spostando da forme di credito tradizionali verso opzioni di pagamento più flessibili e sostenibili. Offrendo agli utenti il controllo e la possibilità di decidere dove, quando e come pagare”: inoltre “possiamo mettere a disposizione dei brand opzioni innovative che contribuiscono ad aumentare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti”, conclude Passone.