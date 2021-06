Klarna integra le soluzioni di sicurezza di Experian

Klarna si rafforza in ambito sicurezza: la società ha infatti annunciato l’avvio di una collaborazione con Experian, che prevede l’integrazione del modello di instant decisioning dello score creditizio e le soluzioni per la verifica antifrode della società. Più nel dettaglio, al momento del check-out, quando l’utente sceglie “Paga in 3 rate” per completare i propri acquisti, Klarna può quindi accedere immediatamente ai dati e alle informazioni utili di Experian per decidere se completare o meno la transazione, minimizzando il rischio di credito e di frode. Experian ha creato un modello di valutazione dello score creditizio personalizzato, basato anche su score alternativi, in grado di esaminare la richiesta di prestito con pochissimi dati e inserendo una verifica antifrode al fine di minimizzare il rischio. Questo modello di accettazione personalizzato si poggia sulla banca dati di Experian e alla sua esperienza nel mondo dell’analytics: è stata così messa a punto una soluzione che rispondesse nel modo migliore alle esigenze di Klarna, in particolare legate alla tipologia di acquirenti target e alla trasparenza e immediatezza dell’operazione verso l’acquirente stesso.

“Klarna ha reso ancor più semplice il processo di acquisto online, di fatto portando l’e-commerce ancor più vicino ai potenziali acquirenti, ed è un piacere per Experian poter collaborare con una realtà tanto innovativa nel settore del fintech – ha commentato Angelo Padovani, Amministratore Delegato di Experian Italia – . La nostra grande esperienza nella raccolta e gestione dei dati, abbinata alle nostre spiccate capacità analitiche e progettuali ci hanno permesso di creare un modello di valutazione personalizzato ad hoc per Klarna, in grado di soddisfare sia le esigenze dei clienti che quelle dei brand che si affidano a Klarna”.

WHITEPAPER Strumenti e strategie per la sicurezza degli ambienti OT e IT Fashion Retail

“La mission di Klarna è quella di rendere lo shopping online un’esperienza davvero smoooth. Per questo, non offriamo solo soluzioni di pagamento, ma mettiamo in contatto diretto brand e consumatori grazie a un’istantanea valutazione dello score creditizio – ha commentato Francesco Passone, Country Manager Italia di Klarna -. La collaborazione con Experian ci ha permesso di semplificare questo processo rendendolo immediato per l’utente e per il merchant, riducendo sensibilmente al tempo stesso ogni rischio di frode.”