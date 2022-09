L’eCommerce cresce a doppia cifra, secondo i dati Istat. Nel trimestre maggio-luglio 2022, ha registrato un incremento in valore di oltre il 20%.

Sull’aumento del valore del carrello pesa l’impatto dell’inflazione.

Boom dell’eCommerce nei dati Istat di luglio

L’eCommerce, secondo l’Istat, archivia il trimestre concluso a luglio registrando un incremento in valore del 20,6%. L’aumento nelle vendite al dettaglio nella grande distribuzione (Gdo) si ferma al +7,3% (+8,2% l’Ict).

L’Istat spiega cheA “a livello tendenziale prosegue la divergenza tra l’andamento positivo delle vendite in valore e quello negativo dei volumi, in flessione per il secondo mese consecutivo.Tra le forme distributive, sono in crescita la grande distribuzione e il commercio elettronico, quest’ultimo in decisa ripresa dopo la flessione dello scorso mese”.

Buon andamento dello shopping online

WHITEPAPER Quale ruolo avrà la tecnologia all’interno dei negozi fisici? Retail E-Commerce

L’Istat conferma le tendenze che Netcomm aveva già fotografato nel primo trimestre. Nei primi tre mesi del 2022 il commercio elettronico ha messo a segno un incremento del 14% e valeva 45,9 miliardi di euro. La categoria dei prodotti ha registrato un +10% rispetto al 2021 (per 34 miliardi di euro), mentre i servizi hanno raggiunto 11,9 miliardi (+28% rispetto allo stesso periodo del 2021).

Fra i prodotti, spiccano l’agroalimentare (+17% anno su anno), mentre i viaggi turistici (+33%) e il ritorno degli eventi in presenza (+35%) si sono rivelati i comparti più dinamici nella prima parte dell’anno. A inizio anno il 55% del valore eCommerce utilizza i canali delle piattaforme e dello smartphone.

Dopo una partenza positiva, ora l’eCommerce, anche nei dati Istat di luglio, conferma un buon andamento anche nella seconda metà dell’anno.