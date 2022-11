Revolut ha un milione di clienti in Italia

Revolut conta un milione di clienti in Italia. La crescita annuale della super app è a doppia cifra, ma nel triennio a tripla cifra. Ecco l’identikit dell’utente medio italiano di Revolut.

Revolut ha superato un milione di clienti in Italia

L’Italia è un mercato chiave per Revolut, confermandosi il settimo più grande a livello mondiale.

In Italia Revolut ha superato la soglia del primo milione di clienti, su 25 milioni di clienti globali.

Il numero dei clienti italiani ha registrato un aumento del 900% nell’ultimo triennio, passando da 100 mila utenti all’attuale oltre 1 milione. La super app è cresciuta del 60% solo nell’ultimo anno.

I pagamenti con carta hanno messo a segno un incremento del 120%. Invece le transazioni contactless hanno registrato una crescita del 130%.

Anche la quantità di depositi nei salvadanai – spazi di risparmio personalizzati – ha registrato un aumento del 156%, mentre sono quasi raddoppiati (+96%) i pagamenti tra utenti dentro l’app (peer-to-peer).

Identikit dell’utente medio italiano

L’utente italiano di Revolut ha in media 35 anni, è residente in una grande città e usa il proprio smartphone per condurre molteplici operazioni, compresa la gestione del denaro.

Nel corso dell’ultimo anno, gli italiani hanno aumentato l’impiego delle funzionalità di Revolut: da quest’anno la super app ha ottenuto la licenza bancaria europea (depositi protetti fino a 100.000 euro e maggiori controlli); Revolut ha integrato pagoPA nell’app senza commissioni, semplificando e rendendo economico il pagamento di bollette e tasse.

“È davvero gratificante vedere questo livello di interesse verso l’app Revolut in Italia”, ha dichiarato Ignacio Zunzunegui, nominato di recente nuovo responsabile del mercato italiano e Head of Growth per il Sud Europa. “L’Italia è tra i mercati più importanti per Revolut, ha registrato una solida crescita dal suo lancio nel Paese nel 2017 fino a superare oggi il milione di clienti. Ciò è dovuto alla combinazione di efficaci strumenti di gestione del denaro e commissioni basse, o addirittura pari a zero, che offriamo ai nostri clienti, nonché all’introduzione di funzionalità locali in grado di rispondere alle esigenze dei clienti che vivono nel Paese”.

Fra i giovani cresce la domanda di educazione finanziaria

Da uno studio di Revolut e Dynata emerge che l’87% degli italiani concorda che una migliore educazione finanziaria potrebbe migliorare la loro vita. Un italiano su quattro ritiene che sono validi aiuti i software e le app di pianificazione finanziaria. Ma la percentuale sale al 28% tra i Millennials e al 34% nella Generazione Z,

“Oltre il 60% dei nostri clienti italiani decide di aprire un conto su Revolut principalmente per spendere o risparmiare quotidianamente, ma poi scopre che offriamo anche altre (…) soluzioni, e ad esempio per il 35% la funzionalità più utilizzata diventano i nostri trasferimenti di denaro, che offriamo in modo istantaneo e con commissioni pari a zero o molto basse”, conclude Zunzunegui.