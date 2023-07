L'indagine di Forrester sul Fintech

Secondo l’indagine di Forrester, il Fintech genera ritorni dell’investimento vicini al 360% e un risparmio economico di quasi 140mila euro. Ecco come.

Forrester, focus sul Fintech: l’indagine

Dal nuovo studio Forrester Total Economic Impact per Soldo emerge l’impatto economico delle soluzioni sui processi di pagamento di quattro grandi aziende europee, di cui due italiane.

Nell’arco dell’ultimo triennio queste imprese hanno deciso la sostituzione di metodi di pagamento più classici con carte Soldo. I benefici si sono tradotti in +357% di ritorno dell’investimento e un risparmio netto di 137mila euro.

Inoltre, l’addio alle carte di credito e debito tradizionali emesse dalle banche, l’uso di un fondo cassa o l’anticipazione delle spese da parte dei dipendenti, la possibilità di gestire manualmente la rendicontazione mensile e con fogli di calcolo, le imprese hanno completamente azzerato i comuni reclami sui rimborsi, i tempi lunghi dedicati alle attività di reporting e i ritardi nella distribuzione dei fondi.

“La scelta di innovare un settore così cruciale come quello amministrativo ancora troppo spesso arriva tardi nelle aziende”, commenta Soldo. “Digitalizziamo e automatizziamo tutto, tranne che questo tassello capace di incidere (e spesso inficiare) su ogni altro. L’esperienza delle 4 grandi imprese, tracciata nell’arco di un triennio, ci insegna che i vantaggi sono spalmati su gran parte dell’organigramma: in primis i reparti di amministrazione e controllo, finanza e tesoreria; poi i dipendenti e infine tutti i reparti operativi. Senza dimenticare l’impatto economico, rilevantissimo certamente nei risparmi ma soprattutto nell’emersione e messa a sistema di infinite spese che ancora troppo spesso si perdono tra scontrini mancanti e non adeguate segnalazioni, pari al 2% del fatturato annuo di ogni azienda”.

I vantaggi

I vantaggi principali dell’investimento in Soldo comprendono più efficienza e autonomia per i dipendenti. Ma anche maggiore produttività e flessibilità per i responsabili finanziari, operativi e di reparto. Non solo: una maggiore aderenza alle politiche aziendali sulle spese e soprattutto un più efficace controllo a 360 gradi sulle spese aziendali.

La ricerca di Forrester ha consolidato i dati con una media dei risultati. Entrando nel dettaglio, il risparmio di tempo dei responsabili finanziari/amministrativi sfiora i 100mila euro. L’uso di tecnologie Soldo taglia del 62% il tempo che i responsabili devono riservare alle note spese, lasciando tempo per attività e progetti a valore aggiunto. Riduce dell’80% per la compilazione dei reporting mensili e loro approvazione. Infine produce il dimezzamento del tempo destinato alla verifica dell’allineamento tra fondi e spese aziendali.

Sul versante dipendenti, il risparmio di tempo vale oltre 73.400 euro sul singolo triennio. La ricerca ha calcolato un risparmio superiore al 50% del tempo dedicato in precedenza all’invio delle note spese, che si traduce in una media di 48 minuti in meno per nota spesa.

Infine, sui reparti operativi, il risparmio sui tempi per la gestione di cassa supera i 1.300 euro, grazie alla possibilità di emettere in un clic carte virtuali al posto dei contanti, sia permanenti che temporanee, per dipendenti e collaboratori esterni, recuperando circa 50 ore all’anno.