Firma elettronica certificata da Infocert per le identità digitali di Verimi   - Pagamenti Digitali

Claudia Costa

E’ ufficiale la partnership commerciale siglata tra InfoCert, Certification Authority europea del gruppo Tinexta, attiva in oltre venti Paesi che eroga servizi di digitalizzazione, eDelivery, Firma Digitale e conservazione digitale dei documenti e gestore accreditato AgID dell’identità digitale nell’ambito di SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale) e VERIMI, la nuova piattaforma tedesca di identità digitale. L’accordo rende disponibile il rilascio di certificati InfoCert di firma elettronica qualificata agli utenti che, in Germania, sono dotati di un’identità digitale rilasciata da VERIMI.

Tutto sulla piattaforma Verimi

Progettata come una piattaforma di identità digitale, servizi trust e autenticazione, Verimi offre agli utenti una soluzione di Single Sign-On, cross-industry, con cui registrarsi e accedere a numerosi servizi in svariati ambiti ad esempio, l’e-commerce o il settore bancario e assicurativo.

Verimi integra tutte le funzioni che ruotano attorno all’identità digitale: login sicuro, verifica dell’identità, firma digitale e servizi di pagamento. Offre i più elevati standard di sicurezza e protezione dei dati in linea con la legislazione europea e l’autodeterminazione degli utenti per l’utilizzo dei dati personali.

E’ supportata da una rete di tredici aziende internazionali che comprende Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank and Postbank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies, Lufthansa, Samsung e Volkswagen.

Grazie all’accordo con InfoCert, gli utenti e le aziende che scelgono la piattaforma di Verimi possono beneficiare degli ulteriori servizi connessi alla firma elettronica qualificata.