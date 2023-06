Fabrick ha partecipato a Money20/20, dove ha spiegato il ruolo dei pagamenti digitali e dell’Embedded Finance.

Fabrick a Money20/20

La piattaforma Open Finance punta a promuovere l’innovazione nello sviluppo di servizi finanziari digitali.

Fabrick, a Money20/20, ha dichiarato che i pagamenti digitali sono driver di innovazione. Nel percorso verso l’Open banking e l’Open finance, l’azienda ha reso la componente pagamenti un asset cardine della propria piattaforma.

WHITEPAPER Banking&Insurance: inizia l’era dei servizi istantanei e customizzati. Rimani al passo Amministrazione/Finanza/Controllo Banking/Assicurazioni

Con Fintech District, la community internazionale di riferimento per l’ecosistema Fintech e Techfin in Italia di cui Fabrick è a capo, ha inoltre approfondito temi chiave quali, per esempio, ESG e gender-equality nel settore.

In collaborazione con ITA (Italian Trade Agency) le fintech italiane innovative hanno presentato il proprio modello di business.

A Money20/20 hanno partecipato infine imprenditori della community del FD e partner come YesMilano.

L’Embedded Finance

L’Embedded Finance abilita player di ogni settore a integrare nella propria offerta servizi finanziari. L’obiettivo è realizzare un’esperienza cliente ad alto valore aggiunto, adottando nuovi modelli di business.

Il mercato si è inoltre affermato velocemente. Le stime prevedono infatti che è destinato a generare un fatturato per 230 miliardi di dollari a livello globale, registrando un tasso di crescita del 59% entro il 2025 (CAGR). Fabrick, già pioniere nel 2018, illustrava le opportunità dell’Open Banking di cui ha anticipato l’evoluzione verso l’Open Finance e l’Embedded Finance.

In questo contesto, la piattaforma di Fabrick gioca un ruolo importante, per merito della capacità di aggregazione e integrazione di dati provenienti da varie fonti e da operatori di ogni campo per co-creare insieme a loro nuovi servizi.

Il modello di piattaforma, infatti, consente di sostenere, governare e delineare l’evoluzione dell’Embedded Finance.