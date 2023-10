Datos Insights sceglie Worldline come fornitore best-in-class nel mercato dell’emissione delle carte di debito. Ecco le motivazioni del riconoscimento.

Datos Insights premia Worldline come fornitore best-in-class

La società di analisi americana ha pubblicato i risultati di uno studio su 14 provider di soluzioni per le carte di debito nel rapporto “Datos Insights Vendor Guide: Global Debit Card Providers”.

Worldline si classifica come “fornitore best-in-class”, battendo gli altri concorrenti in 3 dei quattro criteri presi in esame: stabilità, fiducia e servizio al cliente.

Nelle soluzioni di issuing, Worldline ottiene il riconoscimento di miglior fornitore nel mercato dell’emissione di carte di debito.

Le previsioni di mercato

Si prevede che il mercato delle carte di debito supererà i 18 miliardi di carte entro il 2027.

Dalla ricerca di Datos Insights emerge, inoltre, l’aspetto competitivo di questo business dove gli investimenti sono incessanti. Le funzionalità digitali sono infatti cruciali per assicurare un’esperienza positiva del cliente.

Il rapporto premia l’approccio di Worldline, basato sull’uso di tecnologie innovative e una gamma prodotti su misura e versatili, in quanto orientato al cliente. Poiché i possessori di carte di debito valutano diversi criteri nella scelta di un fornitore, risulta fondamentale capire a fondo le necessità dei consumatori, le loro scelte e le influenze del mercato. Infatti l’obiettivo è quello di realizzare e ottimizzare un vasto portafoglio di servizi.

“I risultati del rapporto di Datos Insights dimostrano le capacità di Worldline (…), oltre che le opportunità di ampliare il nostro ampio portafoglio di prodotti e servizi”, commenta Alessandro Baroni, Head of Financial Services: “La posizione di Worldline come best-in-class, in base a criteri chiave, rafforza il nostro impegno a fornire i prodotti, i servizi e le competenze migliori ai nostri clienti, consentendo loro di concentrarsi sulle principali potenziali aree di crescita del loro business”.