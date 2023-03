“Adyen lancia nuove soluzioni di autenticazione per incrementare la conversione dei pagamenti. Ecco come rende fluide e sicure le esperienze di checkout, nel rispetto della Strong Customer Authentication (SCA) richiesta dalla PSD2.

Adyen: nuove soluzioni di autenticazione

Adyen ha rinnovato la sua soluzione di autenticazione digitale con progetti pilota, in grado di mettere a segno un aumento fino al 7% della conversione.

WHITEPAPER L'Intelligenza Artificiale entra nel mondo dei pagamenti digitali: sfide, opportunità e vantaggi Pagamenti Digitali Digital Payment

Le nuove funzionalità offerte da Adyen comprendono: Delegated Authentication, Data-Only e Trusted Beneficiaries. Sono iniziative volte a migliorare le autorizzazioni, generando dunque un aumento dei ricavi finali delle aziende.

Delegated Authentication permette all’issuer di autenticare direttamente il consumatore, in modo che il titolare della carta ottenga un’esperienza di pagamento sempre più fluida.

Data-Only è un nuovo servizio con cui Adyen può effettuare la condivisione dei dati di autenticazione con i gestori di sistemi di emissione locali anche nei Pasei in cui l’autenticazione del cliente non è obbligatoria, come negli Stati Uniti o in Brasile. L’obiettivo è aiutare le istituzioni a prendere decisioni di autorizzazione più sicure.

Trusted Beneficiaries è infine la funzionalità grazie alla quale gli acquirenti possono, in fase di checkout, aggiungere contemporaneamente un’azienda al loro elenco di trusted brand. L’obiettivo è evitare di dover essere nuovamente essere autenticati in futuro, per finalizzare l’acquisto direttamente.

I vantaggi

La gamma di autenticazione di Adyen migliora le autorizzazioni, la sicurezza e i ricavi finali, assicurando processi di pagamento più fluidi nel rispetto delle normative europee come la PSD2.

I nuovi servizi innovativi si inquadrano nella strategia di Adyen di perfezionamento del processo di pagamento. Lo scopo è aumentare sempre più le conversioni delle transazioni, trasformando in opportunità le sfide normative. L’ecosistema di autenticazione di Adyen introduce così sicurezza e fluidità nelle esperienze di checkout, per garantire la crescita delle aziende in campo digitale.

“Adyen continua ad ampliare le capacità della piattaforma”, commenta Trevor Nies, Global Head of Digital Strategy di Adyen. “Le nostre recenti innovazioni in materia di autenticazione dimostrano come siamo alla continua ricerca di nuove soluzioni per aiutare i nostri clienti nel loro percorso di crescita digitale. Come partner, identifichiamo le opportunità per affrontare e semplificare le sfide normative delle aziende globali”.

“Le nostre funzionalità Delegated Authentication, Data-Only e Trusted Beneficiaries sono un chiaro esempio di come il nostro obiettivo sia quello di trasformare la complessità in conversione, riducendo notevolmente l’attrito nelle operazioni dei nostri clienti“, conclude Trevor Nies.