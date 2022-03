Coinbase ha siglato una partnership con Ledger, che ha più di quattro milioni di utenti, per il debutto degli hardware wallet.

Coinbase Wallet serve a conservare le criptovalute con un livello di sicurezza più elevato. Ecco come.

Hardware wallet per la sicurezza delle criptovalute

L’integrazione dell’hardware wallet di Coinbase con Ledger consentirà di:

blindare maggiormente le criptovalute;

conservare NFT e le criptovalute in modalità offline e proprietaria.

Gli hardware wallet, infatti, sono dispositivi fisici, che permettono di archiviare offline le password necessarie per accedere ai portafogli delle cripto monete. Poiché ogni operazione sulla blockchain ha bisogno sia di una chiave privata che di una pubblica, un hardware wallet garantisce che soltanto l’utente che possiede il dispositivo fisico sia effettivamente in grado di completare la transazione.

Coinbase wallet: come funziona

Coinbase Wallet è il portafoglio di auto-custodia in grado di conservare tutti gli asset in un unico spazio, assicurando la proprietà totale dei dati di accesso agli utenti. Coinbase risponde alle necessità richieste dai propri utenti, portando la modalità di conservazione a un livello superiore di sicurezza.

Per implementare Coinbase wallet bisogna:

effettuare il download dell’estensione del browser di Coinbase Wallet;

connettere il portafoglio Ledger al computer;

seguire passo a passo le istruzioni sul display.

La partnership di Coinbase con Ledger

L’alleanza di Coinbase con Ledger sugli hardware wallet rappresenta un progresso da parte della piattaforma per massimizzare la sicurezza agli utenti nello storage e conservazione dei propri asset.

“In Coinbase lavoriamo per garantire ai nostri utenti un’esperienza di auto-custodia delle criptovalute più user-friendly possibile”, commenta Coinbase, “garantendo loro diverse opzioni per tenere al sicuro gli asset quando accedono al web3 e al mondo cripto. Parallelamente alla crescita di questo mondo, infatti, cresce il bisogno di sicurezza. In questo senso, Coinbase Wallet rappresenta un vero e proprio passaporto per operare su blockchain pubbliche o per collezionare NFT. (…) Il lancio (…) è solo l’inizio di un percorso che permetterà ai nostri utenti di utilizzare hardware wallet su tutti i propri dispositivi”.

Infine, Coinbase e Ledger si sono alleate per commercializzare Nano X Coinbase Edition, che sarà disponibile per un tempo limitato nello store online Ledger.