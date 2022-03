PayPlug ha siglato una partnership con Oney e Prestashop per unire le forze e consolidare la funzionalità Buy Now Pay Later (Bnpl), un mercato che sta guadagnando terreno sempre di più in Europa.

Ecco quanto vale il fenomeno che permette agli utenti di pagare a rate.

Il fenomeno Buy Now Pay Later in cifre

Buy Now Pay Later è una leva di crescita. Si stima che tra il 2018 e il 2022 il mercato del Bnpl in Europa sia di 80 miliardi di dollari. Ma il fenomeno è in grande crescita: si preveda che raggiungerà quota 250 miliardi entro il 2025.

In Europa, il 60% dei consumatori dichiara di aver già adottato questo servizio che permette di rateizzare gli acquisti online e in store.

Un utente su 4 acquista su un sito eCommerce che offre il servizio del Buy Now Pay Later.

I merchant che sfruttano il pagamento rateale hanno registrato una crescita di spesa dal 20 al 70%.

Obiettivo: supportare le Pmi

WHITEPAPER Il ruolo di AI e data analytics per il mercato dell'online FOOD delivery Retail Turismo/Hospitality/Food

Protagonisti dell’accordo sono tre realtà francesi:

Oney, specializzato in pagamento, credito al consumo e assicurazione;

PayPlug, la soluzione di pagamento omnicanale ideata per le PMI;

Prestashop, soluzione open source di eCommerce europea.

I tre player sono presenti in Francia, Italia e Spagna, ma condividono l’obiettivo

supportare le PMI.

Infatti, per questo motivo, realizzano insieme una soluzione di Split Payment di alta qualità e allo stesso tempo semplice e ideale per aziende europee di ogni dimensione.

“In PayPlug, la nostra mission è di semplificare i pagamenti digitali per le PMI”, commenta Antoine Grimaud, CEO di PayPlug, “offrendo loro soluzioni performanti e facili da usare. Crediamo fermamente che il pagamento rateale sia una leva potente per l’industria dell’eCommerce e per gli attori coinvolti nei pagamenti, soprattutto in Europa.

Con questa alleanza e i 15.000 clienti che già usano i servizi PayPlug in Francia e Italia, dove sia Oney che Prestashop operano, puntiamo a rafforzare la nostra presenza in Europa”.