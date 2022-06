Al Netcomm Forum, PayPlug, Prestashop e Oney hanno illustrato tutti i benefici del Buy Now Pay Later (BNPL).

Il mercato vale 80 miliardi di dollari ed è triplicato nell’ultimo triennio. Ecco perché.

Il fenomeno Buy Now Pay Later in cifre

PayPlug ha spiegato tutte le opportunità del Buy Now Pay Later al Netcomm Forum, insieme ai partner Oney e PrestaShop.

La collaborazione supporta oltre 136.000 merchant in tutta Europa con soluzioni integrate ed economiche.

Nell’arco temporale compreso fra il 2018 e il 2022, il mercato del pagamento rateale è triplicato. Infatti oggi vale 80 miliardi di dollari a livello internazionale.

Inoltre, i commercianti che hanno abilitato l’opzione BNPL insieme a PayPlug hanno registrato un incremento del carrello medio del 45%.

Infine gli esercenti che hanno attivato la funzionalità hanno messo a segno un aumento pari al 10% del fatturato.

I vantaggi di PayPlug per i commercianti

Grazie alla collaborazione con Oney, gli esercenti possono offrire l’opzione di pagamento a rate senza rischiare il mancato pagamento. Infatti il colosso europeo del credito al consumo copre frodi ed eventuali insoluti.

Gli eMerchants, infatti, ottengono subito l’intero importo dell’ordine sul proprio account PayPlug da parte del partner Oney.

Inoltre, la partnership con Prestashop, rafforza l’offerta PayPlug. Infatti, la soluzione open source di eCommerce ha integrato Buy Now Pay Later, la funzionalità che consente agli utenti di optare per il pagamento preferito, in 3 o 4 rate.

Ducati ed EcoBaby, azienda italiana di pannolini lavabili e accessori ecologici per neonati, sono fra le aziende che già sfruttano la funzionalità di BNPL di PayPlug, ottenendo un incremento del tasso di conversione e del carrello medio, nel giro di pochi mesi dall’installazione.

La funzionalità BNPL di PayPlug si configurabile in un click e permette di pagare in 3 o 4 rate per ordini da 100 a 3 mila euro, con carte di credito, di debito e PostePay.

Il plafond fino a 3mila euro consente al cliente di non prolungare il pagamento su più mesi con importi troppo bassi. Infine aumenta il carrello del consumatore, al contempo fidelizzato.

“Dopo il successo in Francia”, commenta Mirella Bengio, Channels and Strategic Partnerships Manager di PayPlug Italia, “questa soluzione si sta rivelando vincente anche per il mercato italiano, ed è perfettamente in linea con la strategia di PayPlug di democratizzare il settore e-commerce e creare sinergie sempre più forti con i leader del settore che condividono la nostra visione”.