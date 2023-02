Acquisizione: Auriga si aggiudica F1 Solutions

Acquisito il pacchetto azionario di maggioranza dell'azienda di IT banking con sede a Varsavia, per rafforzare l’internazionalizzazione. Ecco i vantaggi dell'operazione [...]

L’acquisizione, da parte di Auriga, del pacchetto azionario di maggioranza di F1 Solutions, segna un elemento chiave nell’internazionalizzazione dell’azienda.

Grazie all’intesa, l’intero team di analisti, sviluppatori e tester qualificati di F1 Solutions, andrà ad affiancare i 300 professionisti in tutto il mondo del team Auriga, presente in 8 sedi (Bari, Roma, Milano, Londra, Madrid, Pamplona, Bruxelles e Città del Messico). Ecco i vantaggi dell’operazione.

Auriga si aggiudica F1 Solutions

L’acquisizione, da parte di Auriga, del pacchetto azionario di maggioranza di F1 Solutions, rafforza l’espansione internazionale dell’azienda specializzata nello sviluppo di software per la banca omnicanale.

Auriga si espande sia dal punto di vista tecnologico, integrando le reciproche soluzioni, sia delle competenze.

“L’operazione conferma l’obiettivo di una crescita importante”, commenta Vincenzo Fiore, CEO e fondatore di Auriga, “focalizzata sulle nostre aree di expertise, supportata da una continua ricerca di soluzioni all’avanguardia e da acquisizioni di realtà di rilievo complementari al nostro business e già consolidate sul mercato, come F1 Solutions. L’acquisizione, oltre alla possibilità di espandere la nostra presenza nella regione e consolidare il network a livello internazionale, ci permetterà di fornire servizi sempre più innovativi alla nostra clientela”.

I vantaggi

WHITEPAPER L'Intelligenza Artificiale entra nel mondo dei pagamenti digitali: sfide, opportunità e vantaggi Pagamenti Digitali Digital Payment

F1 Solutions, società tecnologica innovativa, si concentra sull’IT banking. La società con sede a Varsavia è specializzata nel software multivendor ATM, monitoraggio e cash management.. L’obiettivo di F1 Solutions, che vanta anche applicazioni di sportello, è quello di gestire in maniera completa il canale self-service.

La società polacca, fondata nel 2014, nel suo portafoglio vanta la Suite F1 TPS. Essa si basa su un software multivendor, che adotta il protocollo NDC/DDC. Punta a focalizzarsi nella gestione completa degli ATM di cash in/out e recycling.

Al protocollo NDC/DDC si affianca il modulo per il monitoraggio e per il cash management. Inoltre F1 ha sviluppato anche un‘applicazione per gestire lo sportello.

Numerosi principali istituti bancari della Polonia, e circa il 25% degli ATM della regione, utilizzano i vari moduli della Suite F1 TPS.

L’ingresso di Auriga in F1 Solutions permetterà di realizzare sinergie per offrire soluzioni sempre innovative, condividendo competenze e know-how acquisite in un trentennio di attività nello sviluppo software per il mondo bancario.