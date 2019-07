ACI Worldwide investe nei pagamenti elettronici indiani - Pagamenti Digitali

Claudia Costa

ACI Worldwide, la società di Universal Payments (UP) pioniere nel settore dei pagamenti elettronici real time, ha annunciato un investimento strategico in Mindgate Solutions, il principale fornitore indiano di pagamenti digitali con sede a Mumbai che sviluppa piattaforme di pagamento di nuova generazione per UPI (Unified Payments Interface) e per altri sistemi in tutto il mondo.

Il frutto del rapporto si tradurrà in una soluzione avanzata per i pagamenti in tempo reale end-to-end che combinerà le soluzioni software Universal Payments di ACI con i servizi digital overlay di Mindgate. Sarà offerta a banche, intermediari finanziari e merchant in India e in altri mercati internazionali attraverso modelli on-premise, public cloud o hosted. Questo investimento offrirà inoltre a Mindgate la possibilità di espandere il proprio business a livello globale.

“L’India è in prima linea nella rivoluzione mondiale dei pagamenti real time e digitali e anche altri mercati stanno implementando soluzioni end-to-end simili per sostenere la modernizzazione dei pagamenti. La combinazione di ACI e Mindgate supporterà la crescita globale e continua dei pagamenti in tempo reale e digitali, contribuendo al tempo stesso a rendere UPI il metodo di pagamento indiano dominante nel retail” ha dichiarato AP Hota, ex CEO di National Payments Corporation of India (NPCI) e opinion leader del settore.

Mindgate e ACI in India

UPI è una piattaforma mobile indiana di pagamenti in tempo reale sviluppata e gestita dalla National Payments Corporation of India (NPCI) che consente a tutti i titolari di conti bancari in India di inviare e ricevere denaro dai loro smartphone con un unico e semplice controllo d’identità.

Si è attestato come il secondo metodo di pagamento digitale più comune in India e dopo aver raggiunto circa 800 milioni di transazioni nel marzo 2019, entro il 2023 gli esperti prevedono 60 miliardi di transazioni UPI all’anno, che rappresentano oltre il 50% delle transazioni con pagamenti digitali di tutta l’India.

Il software di Mindgate elabora ogni giorno 30 milioni di transazioni digitali a livello globale, e il 70% delle transazioni UPI sono indirizzate verso le banche clienti Mindgate. Al contrario, ACI ha una lunga e consolidata tradizione in India, con otto tra le dieci maggiori banche del Paese che utilizzano le soluzioni UP per le esigenze legate ai pagamenti elettronici, elaborando il 60% delle transazioni dei pagamenti digitali dell’India.