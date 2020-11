In Italia arriva Stocard Pay, una carta virtuale per i pagamenti digitali

Arriva un nuovo servizio di pagamento da parte di Stocard: Stocard Pay, già disponibile da giugno 2020 nel Regno Unito, è ora operativo anche in Italia, oltre che in Francia, Germania e Paesi Bassi. L’obiettivo di Stocard Pay è arricchire l’esperienza di acquisto end-to-end offerta dall’app Stocard: oltre 50 milioni di persone utilizzano già Stocard nei loro acquisti quotidiani per gestire le carte fedeltà e ricevere buoni sconto e offerte dai loro marchi preferiti direttamente nell’app, per un totale di quasi 1,7miliardi di operazioni POS all’anno. Ora, grazie al nuovo servizio Stocard Pay, gli utenti potranno ricevere comodamente una Mastercard virtuale direttamente nell’app con cui procedere ad acquisti e pagamenti semplici, veloci e sicuri. Secondo l’azienda la registrazione al nuovo servizio di pagamento richiede solo un minuto ed è interamente digitale, senza bisogno di trasmettere documenti cartacei. Una volta completata l’operazione, gli utenti potranno trasferire denaro sul proprio account Stocard anche tramite IBAN, oltre che con tutte le carte di credito e debito più diffuse. Infine grazie alla funzione di autoricarica, non è più necessario ricaricare il conto manualmente: con questa operazione l’account di Stocard si ricaricherà automaticamente una volta raggiunta la una certa soglia di credito prescelta. Grazie a tutte queste funzionalità sarà possibile effettuare pagamenti mobile nei punti vendita, ma anche transazioni online attraverso l’utilizzo della carta Stocard.

Inoltre sempre tramite app è possibile effettuare pagamenti in tutto il mondo in qualsiasi valuta, offrendo così ai propri utenti un notevole risparmio sulle commissioni di cambio. Gli utenti Android avranno accesso alla carta virtuale direttamente dall’app di Stocard, mentre quelli iOS potranno contare sulla compatibilità con Apple Pay, che consente di inserire la carta di pagamento Stocard all’interno del proprio Apple Wallet. Come ha messo in evidenza Valeria Santoro, Country Manager Stocard Italia “La presentazione del nuovo sistema di pagamento digitale, Stocard Pay, ci posiziona come nuovo player dell’universo fintech. L’Italia è per Stocard un mercato di primaria importanza, con oltre 8,5 mln di persone che utilizzano già l’app. Con Stocard Pay abbiamo voluto trovare una soluzione che rendesse totalmente virtuale il portafoglio degli italiani, in una logica di semplificazione della loro esperienza di acquisto – dalla carta fedeltà al pagamento, tutto in una sola applicazione. La pandemia ha profondamente modificato le abitudini di acquisto nel nostro Paese, da sempre fanalino di coda in Europa nell’utilizzo degli strumenti di pagamento online, che ora, grazie anche all’impegno delle politiche cashless messe in campo dal Governo, sta recuperando il gap accumulato”. Nei prossimi mesi Stocard annuncerà ulteriori servizi, con l’obiettivo di dare vita a un vero e proprio portafoglio digitale a disposizione dei consumatori e del mondo bancario.