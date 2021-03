Da oggi lo SPID si ottiene anche tramite l’app PosteID di Poste Italiane

In questo modo, Poste Italiane conferma il suo impegno a fianco delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione per supportare il percorso di digitalizzazione e modernizzazione del Paese [...]

Attualmente, si contano 14,7 milioni di cittadini italiani che hanno richiesto lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di accedere in modo facile, veloce e sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione, con Poste Italiane (oltre l’80% del totale), con una media di circa 200.000 nuove attivazioni a settimana negli ultimi mesi. Da oggi, per richiedere l’identità digitale Poste ID abilitata a SPID è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita PosteID e seguire le istruzioni.

I cittadini in possesso di un Passaporto italiano o di una Carta di Identità Elettronica dovranno girare un video riprendendo il proprio volto e i documenti per consentirne una lettura elettronica. Se si possiede una Carta di Identità Elettronica e il relativo PIN, non sono richieste né foto e né video e l’attivazione è immediata. Inoltre, i cittadini che non sono in possesso di un Passaporto o una Carta Identità Elettronica possono concludere la registrazione eseguendo un bonifico SEPA standard, proveniente da un conto corrente italiano a loro intestato o cointestato, del costo simbolico di 1 euro, che gli verrà restituito al termine della procedura.