SIA, nuova partnership con Swedbank nel segno dell’instant payment

SIA è stata scelta da Swedbank, uno dei principali istituti di credito in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania, per abilitare i pagamenti istantanei attraverso RT1, il sistema paneuropeo di EBA Clearing. La banca ha, dunque, optato per l’infrastruttura di rete in fibra ottica ad alta velocità SiaNet, basata su una nuova tecnologia di messaggistica a bassa latenza ed estesa per oltre 186.000 chilometri. A consentire l’integrazione tra i sistemi Swedbank e i servizi di rete SIA è la piattaforma di pagamenti real-time di TietoEVRY, primaria società nell’ambito di servizi digitali e software.

Attraverso il nuovo sistema sono stati già eseguiti oltre 30 milioni di instant payment da parte dei clienti Swedbank, che hanno potuto così beneficiare di una rete progettata per soddisfare tutti i requisiti di sicurezza, affidabilità e performance necessari per questo tipo di pagamenti. Requisiti garantiti dall’architettura tecnologica ‘Active-Active’ messa a punto da SIA, in grado di assicurare resilienza e continuità operativa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Grazie all’accordo, i clienti di Swedbank potranno anche beneficiare della concessione decennale ottenuta da SIA e Colt dalla Banca Centrale Europea come Network Service Provider per ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway). Swedbank, SIA e TietoEVRY stanno, infatti, già operando per permettere agli attori finanziari europei di accedere da novembre 2021 alla piattaforma per il regolamento di pagamenti di importo rilevante TARGET2, al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei TIPS, alla piattaforma di regolamento titoli TARGET2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema ECMS e, come probabile, ad altri servizi e applicazioni, come P27, la nuova piattaforma per i pagamenti in tempo reale nei mercati nordici.