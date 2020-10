Revolut, bonifici istantanei Sepa gratuiti in tutta Europa

L'app globale con 13 milioni di utenti renderà possibili i passaggi di denaro in pochi secondi anziché nell'arco di due giorni grazie a Instant Sepa. Deziree Rapi: "I clienti italiani ed europei potranno inviare e ricevere in modo immediato e in ogni momento" [...]

Aiutare i clienti a inviare e ricevere bonifici in tutto lo spazio economico europeo in pochi secondi, anziché giorni: è l’obiettivo per raggiungere il quale Revolut annuncia l’implementazione dei bonifici istantanei Sepa. “Il nuovo sistema Sepa Instant – si legge in una nota dell’app finanziaria globale con circa 13 milioni di clienti nel mondo – s0arà particolarmente utile ai clienti Revolut italiani che hanno bisogno di inviare denaro a un destinatario, in Italia e in Europa, che non utilizza Revolut. Ciò diventa cruciale in tutte quelle situazioni, personali e professionali, in cui il tempo gioca un ruolo determinante”.

Sono oltre 2mila gli istituti finanziari da oltre 20 Paesi in Europa che hanno adottato lo schema Sepa Instant per offrire ai propri clienti una migliore esperienza nell’invio e ricezione di denaro, anche verso l’estero. E se molte banche in Italia e all’estero chiedono una commissione per inviare denaro tramite bonifico istantaneo Sepa, per tutti i clienti Revolut e Revolut Business l’accesso 24/7 al servizio sarà completamente gratuito.

In alcuni Paesi, inoltre, Revolut è tra le prime realtà a offrire i bonifici istantanei Sepa: “Ciò significa – prosegue il comunicato – che i clienti Revolut potranno finalmente beneficiare dei bonifici istantanei verso gli istituti esteri che partecipano allo schema. Ad esempio, verso i circa 200 istituti italiani e gli oltre 1000 tedeschi che supportano i bonifici SEPA Instant”.

“Con i bonifici istantanei Spa vogliamo abbattere le barriere finanziarie ulteriormente – afferma Deziree Rapi, operations manager di Revolut Core Payments – Revolut può essere una soluzione efficace per effettuare bonifici verso i Paesi in cui molte banche li stanno già utilizzando. Inoltre, i clienti italiani ed Europei, potranno inviare e ricevere denaro in modo immediato in ogni momento, anche da e verso quei Paesi in cui non ci sono ancora molti istituti che supportano questa tipologia di bonifici”.