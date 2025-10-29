Vivid Business: l’IBAN italiano per PMI e professionisti

Con il lancio ufficiale dell’IBAN italiano per aziende e professionisti, Vivid Business compie un passo decisivo verso l’integrazione totale nel mercato italiano. La piattaforma fintech, già tra le più apprezzate in Europa, ora consente alle imprese italiane di operare con un conto completamente conforme alle normative nazionali, eliminando le frizioni che spesso accompagnano gli IBAN esteri.

Come spiegato nel comunicato ufficiale, Gianluigi Girardi, country manager di Vivid Italia, sottolinea: “Siamo entusiasti di lanciare l’IBAN italiano, perché comprendiamo quanto sia fondamentale per le imprese disporre di una soluzione finanziaria pratica e conforme alle leggi locali. Questo lancio è la prova del nostro impegno verso gli imprenditori italiani.”

L’IBAN locale semplifica bonifici, incassi e pagamenti, riducendo i tempi di accredito e migliorando la compatibilità con i software di contabilità italiani. Non solo: facilita la gestione fiscale e l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, aprendo la strada a un ecosistema bancario più fluido per chi fa impresa.

Opportunità per PMI e liberi professionisti

Per PMI e freelance, avere un IBAN italiano significa potersi muovere con la stessa agilità di una banca tradizionale, ma con i vantaggi di una piattaforma fintech. Le fatture vengono saldate più rapidamente, le operazioni tra clienti e fornitori italiani non subiscono ritardi per via del prefisso estero, e i controlli fiscali diventano più semplici.

Inoltre, l’arrivo dell’IBAN locale anticipa ulteriori novità: nei prossimi mesi Vivid prevede di integrare pagamenti F24 e PagoPA, strumenti chiave per la gestione di tasse e contributi aziendali. Un segnale concreto della volontà di radicarsi nel mercato italiano e di offrire una suite completa per la finanza d’impresa digitale.

Caratteristiche e vantaggi esclusivi di Vivid Business

Oltre al nuovo IBAN italiano, Vivid Business si distingue per un mix di innovazione, trasparenza e redditività. È una piattaforma pensata per le aziende che vogliono gestire le finanze in modo moderno, con una visione europea ma un approccio locale.

“L’IBAN italiano è solo un tassello del nostro percorso di localizzazione in Italia. Stiamo costruendo un prodotto che parla davvero la lingua degli imprenditori italiani. E, come è nello stile di Vivid, stiamo premendo sull’acceleratore: presto lanceremo nuove funzionalità locali, dai pagamenti fiscali tramite F24 e PagoPA a nuove soluzioni di credito e servizi POS pensati per la realtà quotidiana delle imprese italiane. Con 3,8 milioni di PMI in crescita, sappiamo esattamente per chi stiamo costruendo – le persone che tengono viva questa economia. Ed è proprio questo che ci motiva ogni giorno: essere al loro fianco e aiutarli ad avere successo”, aggiunge Girardi.

Dalle funzionalità multivaluta al conto a interessi, passando per cashback e carte di team, Vivid punta a diventare la soluzione di riferimento per PMI, startup e freelance che desiderano uno strumento versatile, digitale e remunerativo.

Conto multivaluta: gestione semplificata in 22 monete

Vivid Business permette di aprire un conto multivaluta che gestisce fino a 22 valute diverse, ideale per chi opera con clienti e fornitori internazionali. Euro, dollari, sterline, franchi svizzeri e molte altre valute possono essere detenute, convertite e trasferite in tempo reale con tassi di cambio vantaggiosi.

Il sistema consente anche di assegnare IBAN locali dedicati per i mercati principali, facilitando l’incasso di pagamenti da clienti UE senza commissioni aggiuntive. È una caratteristica preziosa per e-commerce, consulenti internazionali e aziende con filiali estere che desiderano un’unica piattaforma per gestire tutto il flusso finanziario.

Cashback e conto interessi: come remunerare la liquidità aziendale fino al 4%

Uno dei vantaggi più interessanti di Vivid Business è la possibilità di far fruttare la liquidità aziendale grazie al Conto Interessi, che offre fino al 4% di tasso annuo fisso sui fondi non investiti.

Durante i primi quattro mesi dall’attivazione, le imprese possono ottenere un rendimento fino al 4%, che poi si stabilizza al 2% in base al piano tariffario scelto. Gli interessi vengono accreditati giornalmente, con piena disponibilità dei fondi in qualsiasi momento: una soluzione trasparente e senza vincoli.

A questo si aggiunge un programma di cashback aziendale, che premia le spese effettuate con le carte Vivid. Un modo per trasformare le spese operative in vantaggio competitivo, riducendo i costi complessivi di gestione.

Gestione team e spese: carte fisiche e virtuali per tutti i collaboratori

Vivid Business offre un sistema completo per la gestione del team finanziario, permettendo di creare e assegnare carte fisiche o virtuali ai membri del team, con limiti e permessi personalizzabili. Ogni transazione è visibile in tempo reale, e l’amministratore può approvare o bloccare le spese con un clic.

Questo approccio semplifica la contabilità e elimina la burocrazia legata ai rimborsi: i dipendenti possono pagare direttamente le spese aziendali, mentre il controllo rimane centralizzato e trasparente. Un vantaggio notevole per startup, agenzie e studi professionali con collaboratori distribuiti.

Costi e commissioni: i piani tariffari di Vivid Business

Uno dei punti di forza di Vivid Business è la chiarezza dei costi. La piattaforma offre diversi piani tariffari, pensati per adattarsi alle esigenze di imprese di ogni dimensione, dal freelance alla PMI strutturata.

Il piano base include già l’IBAN italiano, il conto multivaluta e l’accesso al Conto Interessi, mentre i piani avanzati aggiungono funzionalità premium come tassi d’interesse più alti, limiti di spesa ampliati e servizi dedicati per la gestione di grandi team.

Le commissioni di cambio valuta sono tra le più basse del mercato, grazie alla tecnologia europea di Vivid Money SA, che consente transazioni rapide e sicure senza intermediari bancari tradizionali. Non sono previsti costi di apertura né canoni nascosti: tutto è trasparente e visibile direttamente dall’app.

Dalla domanda all’attivazione: come aprire subito il conto Vivid Business

Aprire un conto Vivid Business è un processo rapido e 100% digitale. Bastano pochi minuti per completare la registrazione, caricare i documenti e ricevere l’IBAN.

Ecco i passaggi principali:

Registrazione online: si compila il form sul sito ufficiale di Vivid Business o tramite app. Verifica dell’identità: tramite riconoscimento digitale e caricamento dei documenti societari. Scelta del piano tariffario: in base alle esigenze dell’azienda (Standard, Pro o Premium). Attivazione immediata: una volta verificati i dati, il conto è attivo e l’IBAN italiano viene assegnato.

L’intero processo può essere completato in meno di 24 ore, e in molti casi l’IBAN è disponibile entro poche ore dalla richiesta.

Documenti richiesti e tempi di attivazione

Per aprire un conto Vivid Business servono pochi documenti, variabili a seconda della forma giuridica:

PMI e società : visura camerale, documento d’identità del legale rappresentante e codice fiscale aziendale.

: visura camerale, documento d’identità del legale rappresentante e codice fiscale aziendale. Liberi professionisti e partite IVA: documento d’identità, codice fiscale e attestazione di attività (visura o documento equivalente).

Una volta caricati i documenti, il team di Vivid verifica i dati in modo automatico e sicuro.

L’obiettivo è garantire un’esperienza senza carta e senza code, in pieno stile fintech.

Un impegno locale con visione europea

Con oltre 50mila clienti aziendali in Europa e 8mila in Italia, Vivid si conferma tra le piattaforme fintech più dinamiche del Continente. Il lancio dell’IBAN italiano consolida la sua posizione nel nostro mercato, che rappresenta uno dei pilastri della strategia di espansione dell’azienda.

Vivid ha già un team dedicato in Italia composto da cinque professionisti che lavorano per adattare il prodotto alle esigenze del territorio, con l’obiettivo di raggiungere 20mila clienti business italiani entro il 2026.

L’azienda, fondata nel 2019 a Berlino da Alexander Emeshev e Artem Iamanov, è sostenuta da fondi globali come Greenoaks Capital e DST Global Partners, e si distingue per un modello ibrido che integra banca digitale e gestione patrimoniale.

I fondatori di Vivid

Perché Vivid Business è diverso: la banca del futuro per le imprese

La forza di Vivid Business sta nel superare la distinzione tra banca tradizionale e fintech.

Non si limita a fornire un conto corrente, ma costruisce un vero e proprio ecosistema finanziario dove ogni elemento – IBAN, interessi, carte, cashback e multivaluta – è pensato per creare valore per l’azienda.

In un contesto in cui sempre più PMI si digitalizzano e cercano strumenti flessibili, Vivid rappresenta una soluzione di banking-as-a-service completa, capace di adattarsi alle esigenze di business in continua evoluzione.

Il suo approccio “made in Europe” ma personalizzato per ogni Paese, a partire dall’Italia, è la chiave per conquistare la fiducia degli imprenditori locali, unendo tecnologia, sicurezza e rendimento in un’unica esperienza digitale.

Conclusione: l’IBAN italiano come leva per la crescita del business digitale

Il lancio dell’IBAN italiano di Vivid Business segna un momento cruciale per il panorama fintech nazionale. Non è solo un aggiornamento tecnico, ma un cambio di paradigma: le imprese italiane possono finalmente contare su una piattaforma europea che parla la loro lingua e rispetta le loro regole.

Dalla remunerazione della liquidità aziendale al conto multivaluta, passando per la gestione del team e delle spese, Vivid offre una combinazione unica di efficienza e rendimento.

Per PMI e professionisti, significa più tempo, più controllo e più valore da ogni euro movimentato.

Con l’IBAN italiano, Vivid Business non solo semplifica la vita finanziaria delle aziende, ma apre la strada a una nuova generazione di banking digitale: trasparente, flessibile e finalmente all’altezza delle ambizioni di chi fa impresa in Italia.