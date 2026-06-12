Satispay apre un nuovo round da massimo 120 milioni di euro e lega la raccolta a un obiettivo preciso: allargare il raggio d’azione oltre i pagamenti e rafforzare la presenza nei servizi finanziari. L’assemblea dei soci di Momentum, la holding del gruppo, è stata convocata per il 29 giugno 2026 e tra i punti all’ordine del giorno c’è la delibera sull’aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti. Secondo quanto comunicato dalla società e riportato da Ansa, circa metà dell’operazione è già coperta dall’impegno di investitori esistenti, fra cui Greyhound, Addition e Lightrock. (Fonte: ANSA.it)

La società collega l’operazione a una fase di espansione che, nei numeri diffusi l’11 giugno, vale 6,5 milioni di utenti, oltre 450 mila attività convenzionate e ricavi annualizzati superiori a 116 milioni di euro al 31 maggio 2026. Sul sito corporate, Satispay indica oggi una base di “oltre 6 milioni di utenti e oltre 450 mila negozi”, un dato coerente con la traiettoria di crescita descritta nel comunicato.

La società parla anche di un incremento dell’80% anno su anno negli ultimi due quarter e del raggiungimento della redditività operativa lorda sulle linee core, al netto delle spese commerciali.

Dai pagamenti alla piattaforma finanziaria

Il passaggio che conta di più non è solo finanziario. Satispay sta cercando di cambiare identità industriale: da app nata per i pagamenti quotidiani a piattaforma che mette insieme incassi, welfare e prodotti per il risparmio. Questa direzione era già emersa nel novembre 2024, quando la fintech aveva chiuso un precedente aumento di capitale da 60 milioni di euro, portando la raccolta complessiva oltre il mezzo miliardo e confermando una valutazione sopra il miliardo di euro raggiunta già nel round del settembre 2022.

Nel 2026 il baricentro si è spostato ancora di più verso i servizi finanziari. Sul fronte investimenti, Satispay offre già il Salvadanaio Remunerato, costruito su un fondo monetario gestito da Amundi Asset Management, e una gamma di tre fondi sviluppati con Invesco. La nuova raccolta dovrà sostenere il lancio commerciale di altri prodotti annunciati dalla società: l’acquisto diretto di azioni ed etf nell’app e la previdenza complementare per i clienti consumer.

Il welfare è diventato uno dei motori della crescita

Nella strategia di Satispay, il welfare aziendale non è più un’attività laterale. Il comunicato indica 43 mila aziende clienti e 400 mila lavoratori che usano i servizi welfare, con volumi annualizzati arrivati a 420 milioni di euro a fine maggio e un obiettivo dichiarato di superare i 700 milioni entro la fine del 2026.

A maggio la società aveva inoltre annunciato il lancio del servizio di educazione previdenziale per le imprese, pensato per affiancare i dipendenti con webinar e incontri individuali.

Questo segmento aiuta a capire perché Satispay insista sulla costruzione di un “ecosistema” che tenga insieme consumatori, esercenti e aziende. È anche il motivo per cui il gruppo prova a presidiare fasi diverse della gestione del denaro: il pagamento, il benefit aziendale, il risparmio liquido, l’investimento e, nei prossimi mesi, la pensione integrativa.

Cosa finanzierà il nuovo round

La società sostiene che circa il 50% dell’aumento sia già al servizio del piano industriale per la crescita organica. Il resto amplia il margine per valutare eventuali operazioni di crescita esterna, quindi acquisizioni. È un punto rilevante perché indica che Satispay non sta cercando capitale soltanto per sostenere il marketing dei nuovi prodotti o lo sviluppo tecnologico, ma anche per mantenere flessibilità su possibili operazioni di m&a.

Alberto Dalmasso

Nel comunicato, l’amministratore delegato e cofondatore Alberto Dalmasso lega questa fase alla necessità di rendere più accessibili strumenti che in Italia restano spesso poco usati o percepiti come complessi. Il riferimento è soprattutto agli investimenti e alla previdenza complementare. È una scommessa che punta su una contraddizione nota del mercato italiano: l’elevata ricchezza finanziaria privata e, allo stesso tempo, una diffusione ancora incompleta di strumenti digitali e prodotti di investimento semplici per il pubblico retail. Greyhound, che investe in Satispay dal 2018, nel suo commento insiste proprio su questo punto e descrive l’Italia come un mercato ancora ampiamente digitalizzabile.

I numeri che misurano la sfida

I dati diffusi da Satispay mostrano dove l’azienda vede oggi la propria trazione. Oltre ai 6,5 milioni di utenti e ai 450 mila esercenti convenzionati, il gruppo indica depositi complessivi arrivati a 670 milioni di euro a maggio 2026. Nell’area investimenti, tra Salvadanaio Remunerato e fondi, la società dichiara più di 500 mila investitori e oltre 140 milioni di euro di asset investiti, con quasi il 70% degli utenti attivi tramite un piano di accumulo. Sul “Paga in 3”, il servizio bnpl, parla di oltre 35 mila utilizzatori e di una proiezione annualizzata di 60 milioni di euro di transazioni.

Resta da vedere quanto rapidamente questi nuovi servizi riusciranno a pesare sui ricavi e quanto costerà acquisire utenti in segmenti più regolati e più affollati dei pagamenti. Un conto è costruire una rete di accettazione nei negozi, un altro è convincere il pubblico a spostare sull’app decisioni più delicate, come un pac, un fondo pensione o l’acquisto di azioni.

L’aumento di capitale serve anche a questo: finanziare il tempo necessario per trasformare una buona app di pagamento in una società finanziaria più ampia, con ricavi meno dipendenti dal core business originario.