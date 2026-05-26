Qonto accelera la propria espansione nel mercato dei servizi finanziari digitali dedicati alle imprese e introduce anche in Italia la remunerazione del conto business. La fintech francese, oggi tra i principali operatori europei per la gestione finanziaria di PMI, startup e liberi professionisti, amplia così la propria piattaforma con una funzionalità molto richiesta dal mercato: la possibilità di ottenere un rendimento sulla liquidità aziendale direttamente dal conto operativo.
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Qonto rilancia il conto business remunerato
Qonto amplia la propria offerta per PMI e professionisti introducendo in Italia la remunerazione del conto business. La fintech europea punta a trasformare il conto aziendale in uno strumento sempre più centrale per la gestione finanziaria quotidiana, con tassi fino al 2% e promozioni dedicate ai nuovi clienti
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