Osservatorio Fintech & Insurtech: come sarà il nuovo ecosistema alla luce dell’emergenza Covid

Come si è evoluto l’utilizzo dei canali bancari e assicurativi digitali a seguito del lockdown imposto a causa del Covid-19? Quali sono ad oggi i bisogni dei consumatori e delle PMI italiane in tema Fintech & Insurtech? Quali sono e come cambiano i modelli di business delle startup in questo campo?

Il prossimo 2 dicembre 2020 dalle 9.00 alle 13.00 si terrà il Convegno “Fintech & Insurtech: la spinta Covid verso un nuovo ecosistema” in cui verranno presentati i risultati della ricerca dell’Osservatorio Fintech & Insurtech che ha analizzato status e trend dell’innovazione digitale nel mondo finanziario e assicurativo, a livello italiano e internazionale, in particolare alla luce degli inattesi eventi del 2020. Il Convegno sarà fruibile in diretta streaming e gratuitamente per tutti sul sito dedicato agli Osservatori.

