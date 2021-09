M&G Investments investe nel fintech per i prestiti al consumo di Younited

L'intesa prevede l'acquisizione da parte del fondo di un portfolio di prestiti al consumo generati in Italia per un totale di 180 milioni di euro, a cui aggiungeranno in futuro ulteriori 120 milioni [...]

Una nuova partnership che vede protagonista il mondo del fintech, questa volta relativamente al fiorente mercato dei prestiti al consumo on line: Younited ha infatti annunciato la nascita di una partnership con M&G Investments, l’asset manager internazionale. Più precisamente i fondi gestiti da M&G hanno acquistato da Younited un portfolio di prestiti al consumo generati in Italia per un totale di 180 milioni di euro, con l’intenzione di acquisirne di ulteriori per un valore di altri 120 milioni, sempre in Italia, il secondo mercato in termini di valore di business per la fintech.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di questa proficua collaborazione con M&G. Abbiamo registrato una domanda crescente di entrare nel mondo dei prestiti al consumo da parte di investitori internazionali, in particolare nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse, ma abbiamo assistito anche a importanti potenziamenti nei controlli dei livelli di performance, e sui criteri di nuove erogazioni dall’inizio del Covid-19. Attraverso questo importante investimento e potendo contare sui nostri modelli di credit scoring all’avanguardia, Younited potrà estendere le sue proposte ad un numero ancora più vasto di clienti”, ha affermato Alexandra Solnik, Chief Capital Markets Officer di Younited.

Sulla stessa linea Jerome Henrion, Head of Specialty Finance di M&G, “Questa partnership offre un’eccellente opportunità di entrare in contatto con un portafoglio di alta qualità di prestiti al consumo italiani, originato da una piattaforma di prestito europea con una grande esperienza alle spalle. Aziende come Younited, che fanno leva sull’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per offrire ai clienti sia un’esperienza completamente digitale, che il potenziale per prezzi più competitivi, forniscono una proposta interessante sia per chi richiede un finanziamento, che per gli investitori. Noi di M&G, in qualità di investitori che hanno all’attivo partnership con diversi enti finanziatori, siamo felici di supportare Younited nel suo percorso di crescita”.

A partire dal suo lancio in Francia, alla fine del 2011, Younited ha costruito una piattaforma di pagamento digitale e di prestito al consumo leader nell’Europa continentale, con una presenza nei mercati italiano, spagnolo, portoghese e più recentemente tedesco. Dall’aprile 2016, quando ha iniziato ad operare in Italia, con una succursale a Roma, Younited ha originato oltre mezzo miliardo di euro di prestiti e recentemente ha raggiunto una crescita del 100% anno su anno nei primi 7 mesi del 2021.

