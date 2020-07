L’Insurtech in Italia: nasce un indice per misurarlo

Mappare e misurare lo stato degli investimenti insurtech in Italia per comprendere le dinamiche del mercato nazionale, come evolve e lo stato rispetto ad altre economie avanzate. E’ a questo scopo che è stato ideato l’Insurtech Innovation Index, primo indicatore italiano del grado di innovazione del settore assicurativo. Dietro ci sono l’Italian Insurtech Association (IIA), entità senza scopo di lucro costituita nel 2020 da rappresentanti della filiera del mercato assicurativo, e l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, punto di riferimento per l’innovazione digitale nell’ecosistema finanziario e assicurativo italiano.

“L’insurtech italiano sta crescendo ma l’entità degli investimenti nelle imprese e nelle tecnologie è ancora inferiore a quella delle altre economie avanzate”, ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, socio fondatore e Presidente dell’IIA che aggiunge “Recuperare questo ritardo deve essere una priorità per tutti gli attori dell’industria assicurativa. L’indicatore ci aiuterà a capire la direzione dell’innovazione tecnologica nel nostro Paese, dove e come intervenire”.

L’Insurtech Innovation Index per accelerare l’innovazione digitale dell’assicurativo italiano

Alla determinazione dell’indice concorreranno le interviste semestrali a un panel selezionato di soggetti, di cui si analizzeranno: gli investimenti di capitale nelle società del settore InsurTech e nelle startup e PMI innovative del settore assicurativo; gli investimenti nello sviluppo digitale compiuti da compagnie, intermediari professionali e fornitori dell’industria assicurativa; gli investimenti nella collaborazione fra attori della filiera finalizzati a sviluppare soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico. Questi verranno distinti in Innovazione & Change e in Adeguamento e Run.

A dicembre la pubblicazione del primo report, a giugno 2021 seguirà il secondo. A dicembre 2021, il report annuale. Monitoraggio e analisi proseguiranno negli anni anche comparando le dinamiche italiane con quelle internazionali. L’Insurtech Innovation Index sarà comunicato in forma sintetica a tutto il mercato e consultabile nel dettaglio dai soci dell’IIA in un’area riservata del sito internet dell’Associazione.

“L’Open Insurance sta muovendo i primi passi in Europa e nel Mondo, ed influenzerà in modo rilevante la competitività del settore, mentre l’Insurtech è una delle frontiere di innovazione più rilevanti e dinamiche del mondo finanziario. Questo indicatore è un ulteriore passo per capirne di più su questo settore”, ha commentato Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano.

Immagine fornita da Shutterstock.