Il ruolo di Swift nell’evoluzione dello scenario dei pagamenti europei

Redazione

Le infrastrutture di mercato dei pagamenti in Europa stanno per essere riprogettate e rinnovate, con l’obiettivo di offrire una maggiore efficienza operativa e di gestione del collaterale/liquidità, e di supportare l’innovazione. La migrazione dei sistemi di pagamento europei allo standard ISO 20022 pone le basi per avere a disposizione dati più ricchi e strutturati lungo tutta la catena di valore del pagamento, supportando migliori controlli di compliance (antiriciclaggio). Inoltre, l’adozione di pagamenti istantanei è a buon punto, con molte iniziative domestiche già attive o in fase di attuazione e due servizi paneuropei già live.

Prepararsi al consolidamento dei servizi TARGET dell’Eurosistema e all’evoluzione di EURO1 di EBA CLEARING, con data prevista di migrazione nel 2021, richiede alle istituzioni finanziarie di tenere in considerazione i numerosi cambiamenti che incidono sul panorama dei pagamenti globali e le interdipendenze e opportunità che ne conseguiranno.

Il paper “Brave new world: be ready for Europe’s new payments architecture” pubblicato da Swift, una società cooperativa globale nel mondo nell’offerta di servizi per la messaggistica in campo finanziario, analizza i cambiamenti in corso in Europa, il contesto globale con cui entrano in relazione e la tempistica sfidante per l‘implementazione. Inoltre, delinea il suo ruolo nel supportare il settore mentre affronta tali cambiamenti.

Per leggere il paper, potete scaricarlo accedendo a questo link.

“Il settore finanziario sta affrontando un profondo cambiamento. La migrazione verso una nuova architettura di pagamenti in Europa rappresenterà un evento fondamentale per il mercato che richiederà un’attenta pianificazione e implementazione. Le istituzioni finanziarie si stanno preparando a questo enorme cambiamento considerando gli impatti più ampi sui loro modelli di business e sui loro clienti in un panorama globale interconnesso e in rapida evoluzione. Ci impegniamo a supportare la nostra comunità in questa trasformazione in qualità di partner di fiducia, e di aiutare i nostri clienti a sfruttare al meglio le numerose opportunità” ha affermato Alain Raes, Chief Executive EMEA and Asia Pacific di Swift.