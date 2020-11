Il Fintech Partner Connect di Visa per accelerare sui pagamenti innovativi

L'iniziativa lanciata in Europa "Fintech Partner Connect" renderà più semplice e sicuro per le imprese e i consumatori accedere alle principali innovazioni di mercato nel settore dei pagamenti digitali [...]

Prodotti finanziari sostenibili, verifica dell’identità digitale da remoto, controlli anti-riciclaggio di denaro e individuazione di crimini finanziari basati sull’intelligenza artificiale e molto altro ancora. Fintech Partner Connect, rappresenta una nuova iniziativa che fornirà alle istituzioni finanziarie e agli esercenti in Europa una suite di funzionalità avanzate che combinano competenze e soluzioni di Visa con quelle di 13 partner fintech per rispondere alla domanda di nuove esperienze di pagamento digitale dei clienti. Il lancio europeo di Fintech Partner Connect segue un programma pilota che ha già visto diversi clienti Visa beneficiare dell’expertise offerta.

Mark Nelsen, Senior Vice President, Europe Product Visa spiega “La popolarità e la necessità di pagamenti digitali e di online banking non sono mai state così grandi come in questo momento in cui la pandemia globale ha accelerato la transizione digitale. Ciò significa che molte istituzioni finanziarie e imprese di diversa taglia sono alla ricerca di modalità per sviluppare rapidamente la propria offerta. Visa Fintech Partner Connect consente loro di farlo, combinando la nostra expertise con alcune delle più innovative fintech europee per sviluppare soluzioni digitali di nuova generazione”.

