Fase 2 Covid-19: con l’app MatiPay si può gestire l’accesso alle vending machine

TAKE 5 è la nuova funzionalità di social distancing per la gestione degli assembramenti nei punti ristoro e per automatizzare la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Consente inoltre di notificare ai dipendenti messaggi di responsabilità sociale, incoraggiandoli a frequentare le aree di ristoro negli orari meno affollati [...]

Il sistema di pagamento mobile e telemetria per il vending sviluppato da MatiPay, la Fintech Company finanziata da Neva Finventures, società di Intesa Sanpaolo, presenta TAKE 5, la nuova funzionalità pensata per garantire il distanziamento sociale che gestisce in maniera efficiente l’accesso ai distributori automatici evitando ogni genere di assembramento e che altresì, automatizza la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

MatiPay cerca così di soddisfare le esigenze di 4,5 milioni di italiani, che dopo mesi di stop e smart working, sono tornati alle loro tradizionali postazioni di lavoro, ma anche a quelle dei datori di lavoro obbligati ad applicare nuove regole volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante l’incremento dei livelli di igiene, il distanziamento minimo delle scrivanie e specifici protocolli per l’utilizzo degli spazi comuni.

Un tema, quello della gestione dei punti di ristoro con distributori automatici che diventa quanto più urgente in Italia, primo Paese europeo per numero di vending machine installate: oltre 822 mila, stando al Centro Studi Matipay su dati Confida e Statista, di cui più del 60% collocate in ambienti professionali pubblici e privati.

La soluzione smart per la pausa caffè e l’approvvigionamento dei DPI

Il sistema di prenotazione e gestione dei turni si basa sulla possibilità di verificare da remoto, sul proprio smartphone, il numero di persone presenti nei pressi del distributore, che potrà disabilitarsi automaticamente in caso di assembramento eccessivo e prolungato. Un’altra possibilità riguarda la distribuzione di mascherine, gel disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale, necessari negli ambienti di lavoro più affollati. Per gli operatori significa gestire quotidianamente, da remoto e in collaborazione con le aziende, i distributori nei diversi luoghi di ristoro (regolazione orari, numero di persone consentito per break), notificare ai dipendenti messaggi di responsabilità sociale (buone norme di convivenza e di igiene) e, attraverso programmi di fidelizzazione, incoraggiare gli utenti a frequentare le aree di ristoro negli orari meno affollati.

Dall’app di MatiPay, tramite la funzionalità TAKE 5 presente in Home e nella sezione Servizi, si potrà selezionare il giorno e l’orario, in base a quelli disponibili sul calendario, come l’area di ristoro dove si desidera svolgere il break o ritirare il dispositivo di protezione (es. la mascherina); con la possibilità di attivare una prenotazione ricorrente ad una data ora e/o le notifiche di promemoria; confermare con un tap la prenotazione, verificando quante persone sono presenti; ed infine recarsi al distributore, scegliere e ritirare il prodotto da consumare o la mascherina, avvicinando il proprio smartphone con l’app MatiPay alla vending machine.