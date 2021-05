Con October, finanziamenti istantanei per le PMI di Qonto

Rendere più facile l’accesso al credito per i piccoli imprenditori. E’ questo l’obiettivo che accomuna due player di riferimento del mondo Fintech a livello europeo. Si tratta di Qonto, la soluzione di finance management che semplifica la quotidianità bancaria e contabile e la gestione delle spese di oltre 150.000 PMI e professionisti, e October, la principale piattaforma europea di prestiti alle piccole e medie imprese in Europa continentale. L’accordo consente ai clienti Qonto in Italia e Francia l’accesso diretto, attraverso una procedura facile e immediata, a un finanziamento finora erogabile solo dagli istituti di credito tradizionali.

Richiedere il prestito con Qonto è semplice e, in caso di esito positivo, i fondi vengono versati sul conto dell’utente entro 4 giorni. Il processo è fluido e intuitivo: l’integrazione della tecnologia di October consente all’utente di ricevere un’offerta generata da un innovativo modello di analisi, che valuta la richiesta sulla base delle sue transazioni bancarie, garantendo massima affidabilità in piena sicurezza. Inoltre, a differenza di quanto avviene normalmente con le banche tradizionali, Qonto e October non richiedono garanzie personali o dichiarazioni dei redditi, ma solo di fornire alcune informazioni di base sul progetto da finanziare e sul business.

“Questa partnership ci consente di offrire alle PMI un servizio di finanziamento istantaneo – consci che la velocità di erogazione è fattore essenziale per le imprese – che eleva ulteriormente la qualità dell’offerta di Qonto, e ci posiziona sempre più come potenziale interlocutore finanziario unico per la clientela di tipo business” spiega Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia che continua “Scegliere un partner autorevole e affidabile come October per un servizio di rilevanza come l’erogazione di prestiti vuole essere un’ulteriore conferma della grande attenzione che in Qonto prestiamo alle esigenze delle imprese nostre clienti.”

Un servizio democratico di accesso al credito commerciale

Con l’obiettivo di rendere questo servizio democratico e accessibile a un maggior numero di utenti, Qonto e October hanno stabilito dei requisiti di eleggibilità il più possibile inclusivi: essere clienti Qonto da almeno un anno e aver generato un fatturato di almeno 60.000 di euro negli ultimi 12 mesi. Con questi requisiti, i clienti italiani di Qonto potranno richiedere un prestito fino ad un massimo di 30.000 euro della durata di 24 mesi.

In Italia, l’offerta di October per i clienti Qonto verrà attivata nel corso del mese di maggio, ma già oggi è possibile, per le imprese che lo desiderano, segnalare il proprio interesse per un finanziamento, così che la richiesta venga gestita con priorità non appena il servizio sarà operativo. Inoltre, Qonto e October prevedono di estendere il servizio anche negli altri paesi europei nei quali sono presenti, partendo dalla Spagna.

“Questi anni di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di creare un’esperienza di finanziamento semplice e veloce, basata sull’analisi istantanea di grandi quantità di dati. Il passo naturale è stato amplificare la portata della nostra piattaforma tramite l’integrazione tecnologica con terze parti” commenta Sergio Zocchi, CEO di October Italia “La partnership con Qonto, che condivide con noi cultura e visione verso l’innovazione, è la dimostrazione di come un approccio innovativo possa essere applicato al futuro del credito commerciale”.