Il 19 ottobre 2026, l’European Payments Council (EPC) ha annunciato SCARLET, acronimo di Strong Customer Authentication Acceptance Rulebook and Liability Framework for EUDIW Transactions. L’iniziativa intende definire uno schema europeo per consentire ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), comprese le banche, di accettare l’European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) nell’autenticazione dei propri clienti.
European Payments Council
SCARLET, l’EPC prepara le regole per l’EUDI Wallet nei pagamenti
L’iniziativa punta a rendere interoperabile l’autenticazione forte tramite identità digitale europea. Dal Liability Framework alle responsabilità dei PSP, un’analisi degli aspetti tecnici, contrattuali ed economici, con uno sguardo al progetto EUDIW Italia di BANCOMAT
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