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European Payments Council

SCARLET, l’EPC prepara le regole per l’EUDI Wallet nei pagamenti

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L’iniziativa punta a rendere interoperabile l’autenticazione forte tramite identità digitale europea. Dal Liability Framework alle responsabilità dei PSP, un’analisi degli aspetti tecnici, contrattuali ed economici, con uno sguardo al progetto EUDIW Italia di BANCOMAT

Pubblicato il 20 ott 2026
Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

SCARLET
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Il 19 ottobre 2026, l’European Payments Council (EPC) ha annunciato SCARLET, acronimo di Strong Customer Authentication Acceptance Rulebook and Liability Framework for EUDIW Transactions. L’iniziativa intende definire uno schema europeo per consentire ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), comprese le banche, di accettare l’European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) nell’autenticazione dei propri clienti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Roberto Garavaglia
Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor
Strategic Advisor in ambito Innovative Payments e blockchain, da trent’ anni assiste banche e imprese nell’ideazione di nuove value proposition, supportandole nella definizione della strategia digitale. Nel 2014 è fra i primi in Italia ad occuparsi di progetti blockchain nel contesto digital finance. Accanto agli impegni di consulente svolge attività di divulgazione scientifica e di docenza presso aziende e università. Dal 2008 collabora con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, nell’ambito degli Osservatori Digital Innovation, contribuendo con la propria esperienza all’analisi delle strategie d’innovazione e digitalizzazione dell’economia. Ha scritto innumerevoli pubblicazioni scientifiche, pubblicate dal Politecnico di Milano e dalla Banca d’Italia, su temi che concernono l’innovazione e la regolamentazione dei sistemi di pagamento innovativi e blockchain. Nel 2013 avvia il portale PagamentiDigitali.it di cui è attualmente Coordinatore Scientifico. Nel 2017 contribuisce al lancio del nuovo progetto editoriale Blockchain4Innovation.it. Autore di libri, ha pubblicato per Hoepli Editore il best seller “Tutto su Blockchain” nel maggio 2018 , “Conoscere la blockchain” nel giugno 2021, “Tutto sugli NFT” nel febbraio 2022. Nell’ottobre 2022 è uscito “Todo sobre los NFT“, versione spagnola tradotta per il mercato iberico del libro sugli NFT.
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