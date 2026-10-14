Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

ANALISI

EUDI Wallet, la sostenibilità vista dalle banche PSP

Indirizzo copiato

Il Business Models Study Report della Commissione Europea individua le Relying parties come potenziali finanziatori ma manca la quantificazione prezzi; servono sperimentazioni economiche e misurazione dei benefici. Il documento offre un quadro entro cui valutare la distribuzione di costi e ricavi

Pubblicato il 14 ott 2026
Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

eudi wallet
Aggiungi tra i preferiti su Google

La sostenibilità economica dellEUDI Wallet, il portafoglio europeo di identità digitale, dipende dalla possibilità di coprire i costi dei servizi e di distribuire i benefici fra i soggetti che vi partecipano. Per banche e prestatori di servizi di pagamento (PSP), la questione riguarda la convenienza del suo impiego nei processi di acquisizione dei clienti e di autenticazione dei pagamenti, insieme alla continuità dei servizi forniti dagli altri operatori dell’ecosistema.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

G
Roberto Garavaglia
Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor
Strategic Advisor in ambito Innovative Payments e blockchain, da trent’ anni assiste banche e imprese nell’ideazione di nuove value proposition, supportandole nella definizione della strategia digitale. Nel 2014 è fra i primi in Italia ad occuparsi di progetti blockchain nel contesto digital finance. Accanto agli impegni di consulente svolge attività di divulgazione scientifica e di docenza presso aziende e università. Dal 2008 collabora con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, nell’ambito degli Osservatori Digital Innovation, contribuendo con la propria esperienza all’analisi delle strategie d’innovazione e digitalizzazione dell’economia. Ha scritto innumerevoli pubblicazioni scientifiche, pubblicate dal Politecnico di Milano e dalla Banca d’Italia, su temi che concernono l’innovazione e la regolamentazione dei sistemi di pagamento innovativi e blockchain. Nel 2013 avvia il portale PagamentiDigitali.it di cui è attualmente Coordinatore Scientifico. Nel 2017 contribuisce al lancio del nuovo progetto editoriale Blockchain4Innovation.it. Autore di libri, ha pubblicato per Hoepli Editore il best seller “Tutto su Blockchain” nel maggio 2018 , “Conoscere la blockchain” nel giugno 2021, “Tutto sugli NFT” nel febbraio 2022. Nell’ottobre 2022 è uscito “Todo sobre los NFT“, versione spagnola tradotta per il mercato iberico del libro sugli NFT.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati