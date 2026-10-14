La sostenibilità economica dell’EUDI Wallet, il portafoglio europeo di identità digitale, dipende dalla possibilità di coprire i costi dei servizi e di distribuire i benefici fra i soggetti che vi partecipano. Per banche e prestatori di servizi di pagamento (PSP), la questione riguarda la convenienza del suo impiego nei processi di acquisizione dei clienti e di autenticazione dei pagamenti, insieme alla continuità dei servizi forniti dagli altri operatori dell’ecosistema.
ANALISI
EUDI Wallet, la sostenibilità vista dalle banche PSP
Il Business Models Study Report della Commissione Europea individua le Relying parties come potenziali finanziatori ma manca la quantificazione prezzi; servono sperimentazioni economiche e misurazione dei benefici. Il documento offre un quadro entro cui valutare la distribuzione di costi e ricavi
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