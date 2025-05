TikTok Shop, Instagram Lives, offerte lampo a portata di swipe. I social media hanno rivoluzionato il nostro modo di fare acquisti, trasformandosi in vere e proprie vetrine digitali in cui scoprire e comprare le ultime novità è diventato semplice e immediato. Questa evoluzione rappresenta una grande opportunità anche per piccoli brand e imprenditori emergenti, che grazie ai canali social possono raggiungere direttamente i consumatori. Ma accanto a ispirazione e comodità, aumentano anche i rischi di frodi e truffe online.

Social commerce in crescita, ma attenzione ai pericoli

Secondo le rilevazioni di Research and Markets, nel 2023 il mercato del social commerce in Italia ha toccato i 4,36 miliardi di dollari, con previsioni di crescita fino a 23,21 miliardi entro il 2029.

A trainare questa espansione sono soprattutto le nuove generazioni: Gen Z e Millennials guidano gli acquisti su Instagram, mentre la Gen X e i Baby Boomers si affidano ancora a Facebook, scelto rispettivamente dal 50% e 51% degli utenti nel secondo trimestre del 2023 (fonte: Statista).

Una rivoluzione generazionale che rende lo shopping sui social sempre più trasversale e rilevante per tutte le età.

Klarna: consigli per acquisti sui social commerce senza brutte sorprese

Per aiutare i consumatori a orientarsi in modo sicuro tra le offerte dei social, Klarna – rete di pagamenti e shopping basata sull’intelligenza artificiale – ha elaborato cinque suggerimenti pratici.

“Comprare online attraverso i social è entusiasmante, un viaggio tra idee e pezzi unici,” spiega Karoline Bliemegger, financial expert e product manager di Klarna. “Ma essere informati e consapevoli è fondamentale per evitare delusioni o, peggio, truffe.”

1. Occhio al dropshipping

Alcuni venditori sui social adottano il modello del dropshipping, ovvero la spedizione dei prodotti direttamente da fornitori terzi. Questo approccio può comportare lunghi tempi di consegna, costi doganali inattesi e articoli che non corrispondono a quanto promesso.

I segnali da non ignorare includono:

Tempi di spedizione vaghi

Descrizioni generiche

Immagini stock

Meglio sempre leggere con attenzione le recensioni e verificare se il brand è presente anche fuori dai social.

2. Informati prima di acquistare

Basta un minuto per effettuare un controllo rapido su un venditore: cerca recensioni su TrustPilot, visita il sito web ufficiale e osserva la sua attività sui social.

Campanelli d’allarme da tenere a mente:

Pochi follower

Errori grammaticali nei post

Commenti disattivati

Tutti segnali che potrebbero indicare un profilo poco affidabile.

3. Usa solo metodi di pagamento sicuri

Evita accuratamente bonifici bancari diretti. È preferibile optare per metodi di pagamento che offrono protezione, come quelli offerti da Klarna.

Con Klarna, ad esempio, è possibile pagare in tre rate senza interessi, iniziando con solo un terzo dell’importo e completando il pagamento dopo aver ricevuto e verificato il prodotto.

4. Controlla le politiche di reso

Un venditore affidabile rende ben visibili e comprensibili le sue policy sui resi e rimborsi.

Se queste informazioni sono difficili da trovare, poco chiare o volutamente nascoste, è un segnale che merita attenzione.

5. Diffida delle offerte troppo allettanti

Attenzione a prezzi troppo bassi su articoli di lusso o particolarmente di tendenza venduti da profili sconosciuti.

Confronta i prezzi su più piattaforme prima di cliccare su “compra ora”: quello che sembra un affare potrebbe nascondere una truffa.

“Con Klarna vogliamo che ogni acquisto sia un’esperienza positiva: smart, sicura e senza stress,” conclude Bliemegger. “Con i nostri pagamenti protetti e flessibili, esplorare le nuove frontiere dello shopping è ancora più semplice e sereno.”

Fonti:

¹ Research and Markets – Italy Social Commerce Market Intelligence and Future Growth Dynamics

² Statista – Social network used for online shopping in Italy Q2 2023, by generation