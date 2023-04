Gestionale eCommerce: cos’è, a cosa serve, esempi

Lo sviluppo di siti di eCommerce continua a crescere in ogni ambito: sia che un’azienda venda al consumatore finale (B2C), sia che si rivolga a un’altra azienda (B2B), infatti, la modalità di vendita online tramite eCommerce viene scelta da un numero crescente di imprese di ogni dimensione. Uno degli aspetti principali da considerare quando si attiva un canale eCommerce, proprietario o attraverso marketplace, è quello gestionale: un sistema strutturato che, soprattutto per attività che sviluppano volumi consistenti di transazioni, si rivela un alleato fondamentale.

Cos’è un gestionale eCommerce

Con il termine “gestionale eCommerce” si intende un software che si interfaccia direttamente con il sito eCommerce e si occupa dell’esecuzione, monitoraggio e report di diverse procedure di gestione:

vendite

magazzino

spedizioni

catalogo prodotti

anagrafica e dati degli utenti

fatturazione

Le principali piattaforme eCommerce, generalmente, forniscono delle estensioni dedicate a ognuna di queste esigenze ma esistono anche prodotti specifici, creati da software house specializzate.

Quando serve un gestionale?

Utilizzare un sistema gestionale significa fare un investimento che, come ritorno, ha una migliore organizzazione del lavoro, un miglior controllo del flusso di lavoro e l’ottimizzazione dei processi aziendali, a partire dal momento dell’ordine fino alla spedizione e al post-vendita.

Tali benefici sono evidenti quando i volumi di vendita crescono, andando a moltiplicare così le procedure necessarie per ciascun ordine e i volumi di lavoro da smaltire. In casi come questi, in cui l’attività aziendale è in espansione, ricorrere a un gestionale eCommerce rappresenta un vantaggio organizzativo che, di conseguenza, si traduce in un miglior servizio al cliente, quindi in un vantaggio anche dal punto di vista commerciale.

Grazie ad un buon gestionale eCommerce, infatti, è possibile gestire in modo efficace il processo aziendale nella sua interezza, dalla generazione dell’ordine, alla spedizione e fino alla fatturazione. Inoltre, grazie alla gestione dell’inventario, è possibile tenere sotto controllo in modo efficace i livelli di scorte, gestire la scorta minima, ottimizzare lo stock e affinare una strategia previsionale. Infine, un gestionale eCommerce consente di gestire in modo sistematico i resi e personalizzare prezzi, promozioni e listini.

Quanto costa un gestionale eCommerce?

Le varianti di gestionali eCommerce disponibili sul mercato sono moltissime: vanno dalle opzioni open source gratuite fino ai sistemi più sofisticati per cui sono richieste migliaia di euro, con canoni annuali che vanno da poche decine di euro fino a diverse centinaia di euro.

Scegliere il gestionale migliore per la propria attività, dunque, dipende principalmente dagli obiettivi che si vogliono raggiungere: una volta chiarito questo presupposto, è possibile valutare gli strumenti più adatti e le soluzioni disponibili. In questo modo non si corre il rischio di spendere di più per soluzioni che non verranno utilizzate.

Inoltre, va anche tenuto presente che spesso le proposte sono modulari e incrementali, proprio per accompagnare l’eCommerce nel suo sviluppo e rispondere così alle nuove esigenze che a mano a mano si possono presentare quando il business si sviluppa ulteriormente.

Gestionale in cloud

Un altro elemento da considerare quando si sceglie un gestionale eCommerce è la possibilità di utilizzare il servizio in cloud. In questo caso, la gestione dell’infrastruttura viene esternalizzata, compresi gli aggiornamenti di hardware e software, che vengono così effettuati dai professionisti esterni. Avere un sistema gestionale eCommerce in cloud, inoltre, permette automaticamente di accedere al sistema da più tipologie di dispositivo, da pc o smartphone.

Software gestionali per eCommerce: qualche esempio

Shopify

È una delle piattaforme eCommerce più utilizzate. Oltre al caricamento degli articoli, permette anche la gestione dell’inventario, supporta diversi sistemi di pagamento digitale e prevede un sistema di gestione della cassa eCommerce e degli ordini, comprese diverse impostazioni per l’addebito della spedizione e il suo monitoraggio. La piattaforma dispone, infine, di un sistema per archiviare e gestire l’anagrafica clienti, con possibilità di collegarla a sistemi di email marketing.

Prestashop

Anche in questo caso si tratta di una piattaforma che propone moduli aggiuntivi per completare il proprio sistema con moduli gestionali eCommerce che comprendono, ad esempio: la gestione ordini, la gestione prezzi, contabilità e fatturazione, la gestione scorte e fornitori, la preparazione e spedizione degli ordini, la gestione clienti e il servizio post-vendita.

Magento

Magento è fra le piattaforme per siti eCommerce open source più utilizzate. Dal punto di vista dei gestionali eCommerce, comprende servizi per la gestione catalogo e diverse estensioni: integrazioni con CRM (Customer Relationship Management, è il software che automatizza e gestisce l’anagrafica clienti e la relazione con essi) e ERP (Enterprise Resource Planning, è il software che automatizza e gestisce i principali processi aziendali per ottimizzarli); gestione dei resi; gestione della logistica integrata, dalla ricezione alla gestione dell’ordine; la gestione del multi magazzino, utile quando si ha un solo sito eCommerce che attinge a diversi store, anche su diversi anelli della filiera.

Danea easyfatt

È un software gestionale che permette la gestione dei vari aspetti amministrativi connessi all’eCommerce: aggiornare prezzi e schede prodotto, importare gli ordini, gestire le spedizioni, gestire il magazzino, emettere le fatture, realizzare report.

Atlantis Evo

È un software gestionale per la gestione della fatturazione elettronica, contabilità, magazzino e eCommerce rivolto alle piccole e medie aziende. Può essere utilizzato su diverse piattaforme Mac OS X, Windows e Linux, anche sulla stessa rete.

SAP Business One

Sap Business One è un software gestionale che ben si adatta alle necessità di sviluppo eCommerce. Fra gli strumenti messi a disposizione, ci sono: ERP, gestione finanziaria, gestione della catena di fornitura, CRM e Customer experience, business intelligence e reportistica. Dispone inoltre di implementazione on-premise oppure sul cloud.

Generalmente i gestionali eCommerce propongono la possibilità di provare una demo gratuita grazie a cui è possibile visualizzare le principali funzioni, i temi e i moduli integrativi disponibili: un’esperienza utile per valutare lo strumento più adatto alla propria impresa.